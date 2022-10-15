نيمار مطالب بالمثول شخصياً أمام المحكمة



برلين (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن نيمار، نجم المنتخب البرازيلي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مطالب بالمثول شخصياً أمام محكمة إسبانية في إطار محاكمته التي تبدأ الاثنين.

وأوضحت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية أن القضية تتعلق بمخالفات محتملة في صفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني في عام2013.

ومن المنتظر أن يشارك نيمار ضمن صفوف باريس سان جيرمان في مواجهة مارسيليا «الأحد»، وقد نفى النجم البرازيلي ارتكاب أي مخالفات.

ولم تتضح الصورة بعد بشأن موعد وطول فترة مثوله أمام المحكمة الإسبانية في برشلونة.

وإلى جانب عقوبة الحبس لمدة عامين، يطالب الادعاء العام في برشلونة بفرض غرامة قيمتها عشرة ملايين يورو «7. 9 مليون دولار»، في حال ثبوت إدانة نيمار.

ومع ذلك، فإن عقوبات السجن لمدة عامين أو أقل عادة ما يجرى وقف تنفيذها في إسبانيا إذا كان المتهم بدون سجل جنائي.