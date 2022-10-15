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الرياضي

أنشيلوتي يعلن موقف كورتوا من «الكلاسيكو»

أنشيلوتي يعلن موقف كورتوا من «الكلاسيكو»
15 أكتوبر 2022 19:00

 
مدريد (د ب أ)


يفتقد ريال مدريد الإسباني، لجهود تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق، في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، وهي المباراة التي قال عنها كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق إنها ليست مباراة حياة أو موت.

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وغاب كورتوا عن الفريق مؤخراً بسبب إصابته بعرق النسا، ولكن أنشيلوتي كان يأمل أن يعود الحارس إلى الفريق أمام برشلونة في المباراة المقررة إقامتها غداً الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو.
وكشف أنشيلوتي، اليوم السبت، أن الحارس الدولي البلجيكي لن يشارك في المباراة المنتظرة بين متصدري الدوري الإسباني.
وقال المدرب الإيطالي: كورتوا بخير، ويشعر أنه بصحة جيدة، ولكنه تدرب قليلاً ولا يشعر بارتياح، وسيغيب عن مباراة الغد. وأضاف: سيتدرب بشكل مستمر الأسبوع المقبل، سنرى ما إذا كان يمكنه المشاركة في المباريات يوم الأربعاء المقبل أو الأحد، إنها بحاجة للتدريبات فقط.
ومن المقرر أن يحل أندري لونين، بدلا من كورتوا في تشكيل الفريق. في الوقت نفسه، سيتمكن أنطونيو روديجر، مدافع الفريق، من مواجهة برشلونة وهو يرتدي قناعاً واقياً، بعدما احتاج لغرز بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء تسجيل لهدف التعادل أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا. ويواجه مدريد غريمه التقليدي وهما متساويان في عدد النقاط، حيث حققا سبعة انتصارات من ثماني مباريات بالدوري، علما أن برشلونة، بقيادة تشافي، يتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف. وفاز الريال بخمس مباريات من آخر ست مباريات بالكلاسيكو، ولكن العملاق الكتالوني تغلب على الريال 4 - صفر في آخر مواجهة جمعتهما في مارس الماضي. وقال أنشيلوتي: لم أعرض على اللاعبين أي فيديوهات لتحفيزهم، هم يعرفون منافسهم جيداً، ومباراة العام الماضي لن تؤثر عليهم، إنها منافسة مختلفة وعام جديد. وأضاف: نتمنى أن نلعب مباراة سيشاهدها العالم كله، ونريد أن نظهر بصورة جيدة، وأن نحاول الفوز بها من أجل جماهيرنا. وتابع: هذه مباراة خاصة، ولكنها ليست حياة أو موت، الموسم طويل للغاية، رغم أنه بكل وضوح نريد أن نفوز بها. 

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