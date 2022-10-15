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الرياضي

تعادل مخيب بين ليستر وكريستال بالاس

تعادل مخيب بين ليستر وكريستال بالاس
15 أكتوبر 2022 18:47

 
ليستر (أ ف ب) 

 

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خيّم تعادل سلبي مخيّب على مباراة ليستر سيتي وضيفه كريستال بالاس، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فصعد الأول مؤقتاً من قاع الترتيب.
ورفع فريق المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز رصيده إلى 5 نقاط بالتساوي مع نوتنجهام فوريست الذي يحل لاحقاً على ولفرهامبتون.
ورغم حفاظه على شباكه نظيفة، إلا أن ليستر، صاحب أسوأ دفاع حتى الآن «24 هدفاً»، لم يستطع الوصول إلى شباك ضيفه.
كان الأفضل استحواذاً دون تمكن جيمس ماديسون ورفاقه من تسجيل هدف التقدم، رغم الدفع بالمهاجم المخضرم جايمي فاردي في الدقيقة 65.
ولم يحقق ليستر، بطل 2016، سوى فوز «يتيم» في عشر مباريات، فيما يملك كريستال بالاس 10 نقاط من 9 مباريات.
وفي أبرز مباريات السبت، يلعب توتنهام الثالث مع إيفرتون الثاني عشر، فيما تشهد المرحلة مباراة قمة الأحد بين مانشستر سيتي حامل اللقب وثاني الترتيب مع مضيفه ليفربول الحادي عشر.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليستر سيتي
كريستال بالاس
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