الأحد 16 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

حضور رفيع المستوى في منتدى روابط الدوريات العالمية

حضور رفيع المستوى في منتدى روابط الدوريات العالمية
15 أكتوبر 2022 16:33

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جامعة أبوظبي تستعرض برامجها الدراسية في «نجاح 2022»
450 مختصاً يناقشون مستجدات العلاج الطبيعي


أكملت رابطة المحترفين التجهيزات للاجتماع السنوي لمنتدى روابط الدوريات العالمية المقرر 18 و19 أكتوبر الجاري، وذلك في دبي، للمرة الأولى في المنطقة، ويعتبر أحد أهم الملتقيات التي من شانها أن ترسم مستقبل لعبة كرة القدم المحترفة في العالم.
وكشفت الرابطة عن اعتماد حضور رفيع المستوى في المنتدى، بتواجد ممثلي: الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، رابطة الأندية الأوروبية، رابطة الدوري الأوروبية، رابطة اللاعبين المحترفين «فيفبرو»، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى ممثلي روابط دوريات إنجلترا، أستراليا، بلجيكا، كوستاريكا، الدنمارك، مصر، الإكوادور، فرنسا، ألمانيا، الهند، إسرائيل، قطر، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، مدغشقر، المكسيك، نيجيريا، بنما، بولندا، البرتغال، السعودية، أسكتلندا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سويسرا، هولندا، تركيا، أميركا، أوزبكستان وزيمبابوي.
وستقام جلسات وورش عمل المنتدى على مدار يومين في فيستفال سيتي دبي، يتم خلالها مناقشة العديد من القضايا التي ترتبط بحوكمة كرة القدم، قواعد اللعبة، النزاهة وتنسيق الروزنامة الدولية للمنافسات، وغيرها من الجوانب حول الانتقالات وحقوق اللاعبين وغيرها، على أن تشهد تقديم مخرجات وتوصيات من شانها أن تحدد الكثير من ملامح العمل المرتبط بصناعة كرة القدم حول العالم وسبل التطوير وتجاوز التحديات الحالية والمتوقعة، كما تتم مناقشة أحدث تطورات الأصول الرقمية في عالم كرة القدم وآلية تطبيقها.

الإمارات
رابطة المحترفين
دبي
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
آخر الأخبار
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
الرياضي
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
اليوم 12:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سومباوا الإندونيسية
اليوم 11:51
يوسف جابر.. «البصمة 34»
الرياضي
يوسف جابر.. «البصمة 34»
اليوم 11:40
محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي تنظر مطالبات بـ 3 مليارات درهم
الإمارات
محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي تنظر مطالبات بـ 3 مليارات درهم
اليوم 11:17
الصين تواجه «شيخوخة السكان» برفع معدل المواليد
عربي ودولي
الصين تواجه «شيخوخة السكان» برفع معدل المواليد
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©