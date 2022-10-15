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الرياضي

هشام الطاهر يكرم الدارسين في «شطرنج آسيا»

هشام الطاهر يكرم الدارسين في «شطرنج آسيا»
15 أكتوبر 2022 16:00

 
دبي (الاتحاد)

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شهد هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج حفل تكريم الدارسين، في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد، بالتعاون مع الاتحاد القطري، بمركز قطر للتدريب، بحضور محمد المضاحكة رئيس الاتحاد القطري، مدير العلاقات الدولية بالاتحاد الدولي، ويوسف محمود المطوع الأمين العام للاتحاد القطري، و15 دارساً ودارسة من الدول الآسيوية.
حاضر في ورشة العمل الخبير والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، الذي قدم محاضرات وتدريباً عملياً عن البرنامج الحصري لإجراء جدول المباريات في مسابقات الشطرنج الدولية للفردي والفرق «برنامج سويس مانجر».
وأكد هشام الطاهر أن تنظيم الورشة يأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية والأنشطة التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الآسيوي، على مدار العام في مختلف البلدان، وكافة مناطق القارة، بهدف صقل وتطوير الكوادر الفنية من حكام ومنظمين ومتابعة المستجدات في اللوائح والقوانين، بما يضمن جاهزية وكفاءة الكوادر الآسيوية وتأهيلهم لإنجاح البطولات القارية والدولية التي يشاركون في إدارتها.

الإمارات
هشام الطاهر
الشطرنج
قطر
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