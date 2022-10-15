الأحد 16 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الريشة الطائرة تدخل عالم «الميتافيرس»

الريشة الطائرة تدخل عالم «الميتافيرس»
15 أكتوبر 2022 15:30

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جامعة أبوظبي تستعرض برامجها الدراسية في «نجاح 2022»
450 مختصاً يناقشون مستجدات العلاج الطبيعي


استعرضت نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، مع الدكتور ساتيا الرئيس التنفيذي لشركة ميتاسبورتك، مشروع المسابقات الافتراضية للريشة الطائرة، في عالم الميتافيرس، على هامش معرض جيتكس الدولي، الذي أُسدل عليه الستار بمركز دبي التجاري العالمي.
ويأتي المشروع بدعم تقني من ميتاسبورتك، والذي جاء نتاج تعاون مسبق على مدار شهور سابقة، وتم عرضه في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للعبة.
وقالت نورة الجسمي: فخورون بأن نكون أول اتحاد في الإمارات يقوم بمبادرات رياضية افتراضية، لبناء وجودنا في عالم الميتافرس، من خلال تعاون مشترك مع ميتاسبورتك، وهي شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، ومعاً سنبني تجربة غامرة لعشاق كرة الريشة في الإمارات والعالم، وتشمل عناصر مثل المسابقات والتدريب وتجارب الواقع المختلط واللاعبين والمشجعين وتفاعلات المشاهير والمباريات الافتراضية.
وقال الدكتور ساتيا: الفرص في ميتافيرس هائلة، وكون الريشة الطائرة واحدة من أكثر الرياضات التي تمارس في العالم، ولديها جمهور كبير، ولدى الإمارات رؤية واستراتيجية واضحة، لتصبح رائدة لتقنية الميتافيرس في المنطقة، ويسعدنا أن ندعم ونساهم جنباً إلى جنب مع اتحاد الريشة الطائرة، من خلال بناء أكبر ميتافيرس رياضي بمشروعها التجريبي، ومن المتوقع أن تنطلق مسابقات ميتافيرس الريشة جنباً إلى جنب مع بطولة آسيا التي تقام في دبي العام المقبل بدعم من الاتحادين المحلي والآسيوي، ومجلس دبي الرياضي.
 

الإمارات
دبي
مركز دبي التجاري العالمي
الريشة الطائرة
نورة الجسمي
آخر الأخبار
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
الرياضي
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
اليوم 12:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سومباوا الإندونيسية
اليوم 11:51
يوسف جابر.. «البصمة 34»
الرياضي
يوسف جابر.. «البصمة 34»
اليوم 11:40
محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي تنظر مطالبات بـ 3 مليارات درهم
الإمارات
محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي تنظر مطالبات بـ 3 مليارات درهم
اليوم 11:17
الصين تواجه «شيخوخة السكان» برفع معدل المواليد
عربي ودولي
الصين تواجه «شيخوخة السكان» برفع معدل المواليد
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©