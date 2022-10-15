الريشة الطائرة تدخل عالم «الميتافيرس»



دبي (الاتحاد)



استعرضت نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، مع الدكتور ساتيا الرئيس التنفيذي لشركة ميتاسبورتك، مشروع المسابقات الافتراضية للريشة الطائرة، في عالم الميتافيرس، على هامش معرض جيتكس الدولي، الذي أُسدل عليه الستار بمركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي المشروع بدعم تقني من ميتاسبورتك، والذي جاء نتاج تعاون مسبق على مدار شهور سابقة، وتم عرضه في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للعبة.

وقالت نورة الجسمي: فخورون بأن نكون أول اتحاد في الإمارات يقوم بمبادرات رياضية افتراضية، لبناء وجودنا في عالم الميتافرس، من خلال تعاون مشترك مع ميتاسبورتك، وهي شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، ومعاً سنبني تجربة غامرة لعشاق كرة الريشة في الإمارات والعالم، وتشمل عناصر مثل المسابقات والتدريب وتجارب الواقع المختلط واللاعبين والمشجعين وتفاعلات المشاهير والمباريات الافتراضية.

وقال الدكتور ساتيا: الفرص في ميتافيرس هائلة، وكون الريشة الطائرة واحدة من أكثر الرياضات التي تمارس في العالم، ولديها جمهور كبير، ولدى الإمارات رؤية واستراتيجية واضحة، لتصبح رائدة لتقنية الميتافيرس في المنطقة، ويسعدنا أن ندعم ونساهم جنباً إلى جنب مع اتحاد الريشة الطائرة، من خلال بناء أكبر ميتافيرس رياضي بمشروعها التجريبي، ومن المتوقع أن تنطلق مسابقات ميتافيرس الريشة جنباً إلى جنب مع بطولة آسيا التي تقام في دبي العام المقبل بدعم من الاتحادين المحلي والآسيوي، ومجلس دبي الرياضي.

