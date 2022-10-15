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الرياضي

شفيونتيك تستعرض أمام جوف

شفيونتيك تستعرض أمام جوف
15 أكتوبر 2022 14:30

 
سان دييجو (أ ف ب) 

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تفوّقت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، بسهولة على الأميركية كوكو جوف 6- صفر و6-3، وبلغت نصف نهائي دورة سان دييجو الأميركية للتنس، حيث تلاقي الأميركية الأخرى جيسيكا بيجولا.
واحتاجت شفيونتيك إلى 65 دقيقة فقط للتغلب على الثامنة عالمياً البالغة 18 عاماً.
وحسمت البولندية البالغة 21 عاماً وحاملة لقب 3 بطولات كبرى كل مبارياتها الأربع مع جوف، وقبل الأخيرة كانت في نهائي رولان جاروس في يونيو الماضي.
وبفوزها الـ62 هذا الموسم، وهو رقم قياسي في دورات المحترفات، تكون شفيونتيك قد اقتربت من اللقب الحادي عشر في مسيرتها والثامن في 2022.
في المقابل، تغلبت بيجولا، السادسة عالمياً، على مواطنتها ماديسون كيز 6-4 و7-5.
وفي المواجهات المباشرة، تتفوّق شفيونتيك على بيجولا 3-1، بعد خسارتها المقابلة الأولى عام 2019.
قالت شفيونتيك: أنا سعيدة لمواجهتها لأنها لاعبة صلبة جداً، مواجهاتنا قوية دوماً من الناحية البدنية ومتقاربة فنياً حتى لو كانت النتائج متباعدة أحياناً.
كما أشادت بيجولا بخصمتها المقبلة، وقالت: هي قوية جداً بدنياً، شرسة وتدافع جيداً، تقوم بكل شيء على مستوى رفيع.
وفي نصف النهائي الثاني صنعت الكرواتية دونا فيكيتش، المصنفة 77 عالمياً والمتأهلة من التصفيات، المفاجأة بإقصائها البيلاروسية أرينا سابالينكا الخامسة عالمياً 6-4 و6-7 و6-1 في ساعتين و37 دقيقة.
تلتقي فيكيتش في نصف النهائي لاعبة أخرى صنعت مفاجأة، هي الأميركية دانيال كولينز الفائزة على الإسبانية باولا بادوسا المصنفة ثانية 7-6 و6-4.

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