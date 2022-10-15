نوير لا يزال متألماً!



برلين (أ ف ب)

يغيب الحارس الدولي مانويل نوير عن المباراة المنتظرة لفريقه بايرن ميونيخ مع ضيفه فرايبورج اليوم، في الدوري الألماني لكرة القدم، لمشكلاته المستمرة في كتفه، بحسب ما أكّد مدربه يوليان ناجلسمان.

قال ناجلسمان الذي سيفتقد قائده مرة ثانية توالياً: لن يلعب مانويل، لا يزال متألماً، آمل في عودته الأسبوع المقبل «في الدور الثاني من مسابقة الكأس ضد أوجسبورج».

تابع عن حارسه الذي يستعد لتمثيل ألمانيا مرة جديدة في كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل في قطر: هذا مزعج، لكن ليس بمقدورنا فعل أي شيء.

وكان نوير غاب عن فوز فريقه على فيكتوريا بلزن التشيكي 4-2 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، بسبب إصابة في كتفه، لكنه خاض كل دقائق فريقه في الدوري المحلي هذا الموسم.

وأكّد ناجلسمان أن بديل نوير «36 عاماً» سيكون مرة أخرى سفن أولرايش.

ويواحه بايرن، بطل الدوري في آخر عشرة مواسم، ضغوطاً بعد فوزه مرة وحيدة في آخر ست مباريات في الدوري، ليحتل المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن أونيون برلين المتصدر ونقطتين عن فرايبورج الثاني.

قال ناجلسمان: لا يتعلق الأمر بأونيون برلين أو فرايبورج، بل بنا نحن إذا أردنا الوجود في المكان الذي نرغب به.

ورفعت أسوأ بداية للبايرن في 12 سنة الضغوط على مدربه ناجلسمان الذي تعرض لانتقادات الموسم الماضي، بعد الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني.

لكن الرئيس التنفيذي للنادي البافاري أوليفر كان دعم المدرب البالغ 35 سنة، قائلاً إنه «لا شكوك» حيال قدرته ونوعية عمله.