الجزيرة وشباب الأهلي.. قمة «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



يحتضن استاد محمد بن زايد، قمة مباريات الجولة السادسة لـ«دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، والتي تجمع الجزيرة «الوصيف» برصيد 10 نقاط، أمام ضيفه شباب الأهلي «المتصدر» بـ«العلامة الكاملة» وله 15 نقطة، في مواجهة مرتقبة.

وتنطلق الجولة بإقامة 3 مباريات غداً «الأحد»، تجمع إلى جانب قمة «فخر أبوظبي» و«الفرسان»، الوحدة والعين على استاد آل نهيان، ودبا واتحاد كلباء على ملعب «النواخذة»، على أن تختتم يوم الاثنين المقبل بأربع مباريات تجمع خورفكان مع عجمان، والنصر مع بني ياس، والبطائح مع الظفرة، والوصل مع الشارقة.

وتتركز الأنظار في الجولة، على لقاء «فخر أبوظبي» و«الفرسان»، حيث يطمح «صاحب الأرض» إلى تعويض خسارته الأولى في الدوري أمام الشارقة 2-3 في الجولة الماضية، فيما يسعى «الضيوف» إلى تأكيد الأفضلية بالفوز السادس على التوالي.

وتعد مواجهة قطبي «دوري 21»، بالإثارة المطلوبة، عطفاً على القوة الهجومية الضاربة للفريقين، حيث يعد «الفرسان» الأقوى هجوماً في الدوري برصيد 22 هدفاً، ويبرز في صفوفه المالي شيكنا دومبيا وصيف قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، فيما يعد هجوم الجزيرة ثاني أقوى خط مقدمة برصيد 16 هدفاً، من بينها 7 أهداف للإيفواري نيافا هيرمان متصدر قائمة الهدافين.

وفي المباريات الأخرى، يتطلع الوحدة «الثالث» برصيد 10 نقاط، إلى التمسك بالبقاء ضمن صراع المقدمة في مباراة ضيفه العين «الثامن» برصيد 7 نقاط، والمتعثر بالخسارة في مباراتين على التوالي أمام اتحاد كلباء 2-4، ودبا 0-1.

في المقابل، يأمل «النواخذة» التاسع برصيد 7 نقاط، في التقدم إلى وسط الترتيب، في مباراة ضيفه «النمور» صاحب المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

الأحد



الجزيرة - شباب الأهلي 17:00

الوحدة - العين 17:00

دبا - اتحاد كلباء 17:00

الاثنين



خورفكان - عجمان 17:00

النصر - بني ياس 17:00

البطائح - الظفرة 17:00

الوصل - الشارقة 17:00