الأحد 16 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ميلو.. «الحلم الضائع»!

ميلو.. «الحلم الضائع»!
15 أكتوبر 2022 11:07

 
ليفربول (رويترز) 

أخبار ذات صلة
البرازيل.. دا سيلفا يحافظ على تقدمه قبل الانتخابات الرئاسية
السيتي يهدد ليفربول بـ «السلاح الفتاك»

قال أرتور ميلو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل لكرة القدم، إنه سيغيب عن نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر.
وأعلن اللاعب «26 عاماً» عبر إنستجرام أن التعافي من الإصابة التي لحقت به في التدريبات يوم الاثنين الماضي سيستغرق بعض الوقت.
وكتب ميلو: للأسف وكما تعرفون، إصابة مؤسفة في فخذي الأيسر ستبعدني عن الملاعب لبعض الوقت، ويأتي هذا في وقت كنت فيه، وبعد مجهود كبير وكثير من العمل الشاق، مستعداً لترسيخ مكانتي مع فريقي الجديد، وعازماً على الكفاح من أجل حلمي باللعب في كأس العالم.
ولعب ميلو 22 مباراة مع البرازيل منذ أول ظهور له مع المنتخب 2018، ووصل إلى ليفربول على سبيل الإعارة قادماً من يوفنتوس الإيطالي في نهاية الموسم الماضي. 

كأس العالم 2022
مونديال 2022
ليفربول
البرازيل
يوفنتوس
آخر الأخبار
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
الرياضي
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
اليوم 12:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سومباوا الإندونيسية
اليوم 11:51
يوسف جابر.. «البصمة 34»
الرياضي
يوسف جابر.. «البصمة 34»
اليوم 11:40
محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي تنظر مطالبات بـ 3 مليارات درهم
الإمارات
محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي تنظر مطالبات بـ 3 مليارات درهم
اليوم 11:17
الصين تواجه «شيخوخة السكان» برفع معدل المواليد
عربي ودولي
الصين تواجه «شيخوخة السكان» برفع معدل المواليد
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©