ميلو.. «الحلم الضائع»!



ليفربول (رويترز)

قال أرتور ميلو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل لكرة القدم، إنه سيغيب عن نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر.

وأعلن اللاعب «26 عاماً» عبر إنستجرام أن التعافي من الإصابة التي لحقت به في التدريبات يوم الاثنين الماضي سيستغرق بعض الوقت.

وكتب ميلو: للأسف وكما تعرفون، إصابة مؤسفة في فخذي الأيسر ستبعدني عن الملاعب لبعض الوقت، ويأتي هذا في وقت كنت فيه، وبعد مجهود كبير وكثير من العمل الشاق، مستعداً لترسيخ مكانتي مع فريقي الجديد، وعازماً على الكفاح من أجل حلمي باللعب في كأس العالم.

ولعب ميلو 22 مباراة مع البرازيل منذ أول ظهور له مع المنتخب 2018، ووصل إلى ليفربول على سبيل الإعارة قادماً من يوفنتوس الإيطالي في نهاية الموسم الماضي.