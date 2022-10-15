«مئوية البرنابيو» تفتح ملف ملاعب «الكلاسيكو»

مدريد (الاتحاد)

تعتبر كل مباراة في الكلاسيكو مهمة للغاية، لكن مواجهة الأحد بين ريال مدريد وبرشلونة ستكون بالغة الأهمية، لأنها ستكون المرة الـ 100 التي يلتقي فيها هذين الفريقين في مباراة رسمية على ملعب سانتياجو برنابيو.

أقيمت أول مباراة كلاسيكو على الإطلاق في هذا الملعب التاريخي بعد عام واحد من افتتاح الملعب، في 19 سبتمبر 1948. فاز برشلونة 2-1 في ذلك اليوم، تماماً كما انتصر النادي الكتالوني في آخر مباراة بين هذين الفريقين في البرنابيو، عندما سحق فريق تشافي رجال كارلو أنشيلوتي 4-صفر في مارس الماضي.

بشكل عام فاز ريال مدريد في 50 من أصل 99 مباراة جرت بين هذين الناديين حتى الآن في منطقة تشامارتين من العاصمة الإسبانية. كان هناك أيضاً 22 تعادلاً و27 انتصاراً للنادي الكتالوني.

البرنابيو هو أكثر ملعب استضاف هذه المباراة، لكن هناك العديد من الملاعب الأخرى. كان استاد الملك فهد الدولي، حيث التقيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية، الملعب رقم 13 الذي يحتضن مواجهة رسمية للكلاسيكو. وأقيم الكلاسيكو الأول في كأس التتويج في عام 1902، في ملعب هيبودرومو دي لا كاستيلانا في مدريد، وهو مكان كان يستخدم بشكل شائع لسباق الخيل في ذلك الوقت، وكان الكلاسيكو الرسمي الوحيد الذي أقيم هناك، في حين توزعت المباريات الـ 248 الأخرى بين ملاعب سانتياجو برنابيو "99"، كامب نو "89"، ليس كورتس "30"، تشامارتين "17"، ميستايا "3"، أودونيل "3"، ميتروبوليتانو "2"، فيلودرومو باركيه دي ديبورتيس "1"، فيسنتي كالديرون "1" ولا روماريدا "1"، ملعب ألفريدو دي ستيفانو "1" واستاد الملك فهد الدولي "1".

بشكل منطقي، كانت الملاعب الأربعة الأكثر شعبية لمباريات الكلاسيكو، هي الملاعب المنزلية للناديين طوال سنوات وجودهما، لعب ريال مدريد في ملعب تشامارتين من عام 1924 إلى عام 1946، قبل أن ينتقل إلى البرنابيو، بينما كان معقل برشلونة هو استاد ليس كورتس بين عامي 1922 و1957، قبل الانتقال إلى كامب نو.

الملاعب الأخرى في القائمة احتوت على عدد قليل من مباريات الكلاسيكو، حيث كان أودونيل ملعب ريال مدريد قبل ملعب تشامارتين، واستضاف بعض المواجهات في البدايات، في حين استضاف ملعب ميتروبوليتانو القديم الخاص بأتلتيكو مدريد مباراتي الكلاسيكو في موسمي 1946-1947 و1947-1948، عندما كان يتم بناء البرنابيو، كانت هناك العديد من مباريات الكلاسيكو التي أقيمت في أماكن محايدة لنهائيات كأس ملك إسبانيا، فاستضاف ميستايا في فالنسيا ثلاث مباريات، واستضاف فيسنتي كالديرون في مدريد مباراة واحدة، ولا روماريدا في سرقسطة مباراة أخرى.

تم استخدام مواقع أخرى للمباريات الودية والمباريات الاستعراضية على مر السنين أيضاً، حيث أقيمت عدة مباريات في ملعب كامب دي لا اندوستريا في عام 1910، فقبل تشكيل الدوري الإسباني "الليجا"، كانت المباريات الاستعراضية الأكثر شيوعاً.

واستضافت مدينة قادش الواقعة جنوب إسبانيا بطولة تحضيرية للموسم الجديد في ملعب رامون دي كارانزا كل صيف، ولعب برشلونة وريال مدريد هناك في عامي 1959 و1968.

وفي عام 1982، التقى الفريقان في كأس فنزويلا في ملعب فريد ريشا في مدينة باركيسيميتو، وبعد ذلك، في الآونة الأخيرة، استضاف ملعب هارد روك في ميامي الأميركية مباراة كلاسيكو ودية، فاز بها برشلونة 3-2 في يوليو 2017، قبل أن يستضيف ملعب أليجيانت في لاس فيغاس مواجهة ودية بينهما في يوليو 2017، تفوق فيها البارسا 1-صفر.