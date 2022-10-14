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«الشراعية 60» ترسم لوحة الماضي في شواطئ دبي

«الشراعية 60» ترسم لوحة الماضي في شواطئ دبي
15 أكتوبر 2022 01:02

دبي (الاتحاد)

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تشهد شواطئ دبي ظهر اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاق سباقات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2022-2023.
ويأخذ السباق أهمية قصوى عند النواخذة والملاك والبحارة لأنه يمثل أول محطة في سباقات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً التي تتضمن هذا الموسم 4 سباقات على مدار الموسم الذي انطلق في شهر سبتمبر الماضي، ويستمر حتى شهر مايو المقبل.
ومن المنتظر أن يشهد السباق مشاركة ما يزيد على 80 سفينة أكدت حضورها في السباق الكبير مع إغلاق باب التسجيل يوم أمس، حيث سيتنافس الجميع في تظاهرة بديعة من أجل التفوق والحصول على (ناموس) السباق وتسجيل بداية متميزة في الموسم الرياضي البحري الطويل.
تبدأ إجراءات المشاركة في السباق مبكراً بالنسبة للسفن المشاركة عبر المرور عند منطقة التفتيش في عرض الخليج العربي، ومن ثم التحرك نحو مكان الانطلاقة، والذي تم تحديده من قبل لجنة الإشراف على السباق، ومن ثم الاصطفاف بالطريقة الصحيحة بين عوامات خط البداية تأهباً لإعطاء إشارة البداية، ورفع العلم الأخضر من قبل زورق الطليعة بين الساعة الثانية عشرة والنصف والساعة الواحدة والنصف ظهراً كما أكدت اللجنة.

شواطئ دبي
دبي
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بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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