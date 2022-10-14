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10 منافسات في الأسبوع الـ3 لدوري قفز الحواجز

10 منافسات في الأسبوع الـ3 لدوري قفز الحواجز
15 أكتوبر 2022 01:02

دبي (الاتحاد)

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10 أشواط بالجولة الثانية لدوري قفز الحواجز

تستضيف أكاديمية بوذيب للفروسية، منافسات الأسبوع الثالث لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية شركة لونجين، وتشتمل على 10 أشواط تنطلق صباح اليوم على ميدان صالة أكاديمية بوذيب، ستة منها على الميدان الأول مع طاقم تحكيمي، وبقية الأشواط تجرى على الميدان الثاني، ويديرها طاقم تحكيمي ثان لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد الفرسان في الموسم الحالي، ويبلغ مجموع جوائز منافسات الأسبوع الثالث (238) ألف درهم ينالها الفائزون وأصحاب المراكز المتقدمة في جميع المنافسات التي يشارك فيها فرسان وفارسات القفز المنتسبون إلى أندية ومراكز الفروسية في الإمارات. وخصص شوطان بمواصفات المرحلتين للفرسان من فئة المبتدئين على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (90 ـ 100) سم، وخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات على حواجز ارتفاعها (80 ـ 90) سم.
وللفرسان من فئة الأشبال خصصت منافستان من مرحلتين، ويبلغ ارتفاع حواجزها (90) سم، ولفئة الفرسان المبتدئين المستوى الثاني (ب)، على حواجز (110) سم، وبذات المواصفات وارتفاع الحواجز للخيول الصغيرة عمر 5 سنوات.
وبمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز (120) سم، والمرحلتين يتنافس الفرسان من فئة (الجونيورز)، والمبتدئون المستوى الثاني (أ)، وخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات.
وفي فرسان الفئة الكبرى، وفئة الشباب موعودون بشوطين، على حواجز ارتفاعها (130) سم، الأول بمواصفات المرحلتين الخاصة، والثاني بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز. وخصص شوطان على حواجز (140) سم لفرسان الفئة الكبرى، الأول من مرحلتين خاصة، والثاني بمواصفات الجولة الواحدة وجولة للتمايز.

دوري قفز الحواجز
قفز الحواجز
قرية بوذيب للفروسية
دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز
اتحاد الفروسية والسباق
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