بلال محمد وبنيل دريوش يمثلان الشرق الأوسط في بطولة «يو أف سي» بأبوظبي



أبوظبي (وام)

تشهد بطولة يو أف سي 280 أوليفيرا ضد ماخاتشيف في أسبوع أبوظبي للتحدي الشهر الحالي، نزالين لمقاتلين من منطقة الشرق الأوسط، ما يضفي مزيداً من التشويق على أجواء البطولة المرتقبة، ويشارك كل من بلال محمد وبنيل دريوش في مجريات المنافسة، وتحدث كل منهما عن فخره بجذوره الشرق أوسطية.

ويحظى الثنائي باهتمام كبير من جماهير المنطقة، وينتظر أن يكون 22 أكتوبر يوما مهما في مسيرتهما الاحترافية ضمن أجواء رائعة بأبوظبي، وينحدر بلال محمد من أصول فلسطينية، وأبدى بلال محمد فخره واعتزازه بتراثه وثقافته العربية في مناسبات سابقة.

وهذه المناسبة الثانية، التي يخوض فيها بلال محمد منافسات بأبوظبي، حيث سبق له أن حصل على «أفضل أداء في ليلة القتال» في المشاركة السابقة بعدما تغلب على تاكاشي ساتو في الجولة الثالثة عام 2019.

وفي هذه المرة، سيواجه بلال محمد الأميركي شون برادي، في نزال لوزن الوسط، ولم يهزم بلال محمد في معاركه الثماني الأخيرة.

وينحدر المقاتل بنيل دريوش من إيران، وهاجر إلى الولايات المتحدة مع بقية أفراد عائلته في التاسعة من عمره، ويحتل المرتبة السادسة في وزن الخفيف، وتأهل للبطولة التي تستضيفها أبوظبي على خلفية سلسلة انتصارات متتالية من 7 مواجهات.

وهذه هي المرة الثانية، التي يشارك فيها دريوش في أبوظبي، بعد منافسات عام 2014 خلال العرض الترويجي الثاني بالإمارات، وفي 22 أكتوبر، سيواجه دريوش اللاعب البولندي الخطير ماتيوز جامروت في أبوظبي.

ويقام الحدث المرتقب في تحدي أوليفيرا ضد ماخاتشيف بأبوظبي كجزء من شراكة تاريخية بين منظمة فنون القتال المختلطة الرائدة في العالم، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والتي بدأت في 2019.