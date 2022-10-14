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خالد بن محمد بن زايد يشهد منافسات بطولة الفنون القتالية المختلطة الثانية للناشئين

خالد بن محمد بن زايد يشهد منافسات بطولة الفنون القتالية المختلطة الثانية للناشئين
14 أكتوبر 2022 21:20

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، منافسات بطولة الفنون القتالية المختلطة الثانية للناشئين، والتي أقيمت في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية – أبوظبي.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، بأن سموه التقى "نجوم المستقبل في الفنون القتالية المختلطة المشاركين في البطولة، التي تعتبر منصة حاضنة للمواهب الناشئة، مشيداً بالشجاعة والانضباط واحترام المنافس التي تابعها اليوم في كل النزالات".

رافق سموه كل من معالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي وسعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو أبوظبي وسعادة محمد بن دلموج الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة بالإمارات النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، ومبارك المنهالي عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة نائب المدير العام للاتحاد الآسيوي، ومحمد الحوسني عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة، بالإضافة إلى عدد من نجوم وأساطير الفنون القتالية المختلطة في المنطقة والعالم.

وفي تعليقه على استضافة هذه البطولة، قال عبد المنعم الهاشمي "الإمارات محظوظة بقادتها وشيوخها الداعمين للرياضة والرياضيين".
وأضاف أن "الفنون القتالية المختلطة تشهد نمواً ملحوظاً في دولة الإمارات  خاصة مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية اللازمة، ولا شك أن استضافة الفعاليات والبطولات الكبرى له الأثر الأكبر في تشجيع أبناء الإمارات على ممارسة هذه الرياضة والتميز فيها"، منوها إلى أن الفنون القتالية المختلطة تحمل القيم نفسها التي تقدمها رياضة الجوجيتسو، ومن أهمها الشجاعة والانضباط والصبر والتحمل، وكذلك احترام الخصم والتحلي بمهارات القيادة والمسؤولية.

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