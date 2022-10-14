تعادُلان في بداية الجولة السادسة لدوري الأولى



معتصم عبدالله (دبي)



سيطرت نتيجة التعادل الإيجابي على انطلاقة الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بتعادل الإمارات أمام ضيفه الفجيرة 1-1، والجزيرة الحمراء أمام مضيفه سيتي 2-2، ليحافظ «الصقور» على صدارة الترتيب بصورة مؤقتة برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع الجزيرة الحمراء «الوصيف».

واكتفى «الصقور» بحصد نقطة على ملعبه أمام ضيفه الفجيرة بالتعادل 1-1، وهو التعادل الثاني في مشوار «الصقور» بعد الأول أمام سيتي بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى، وأنهى الضيوف الشوط الأول بأسبقية هدف أحمد مال الله في الدقيقة 36، وأدرك البرازيلي دياجو دا سيلفا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 88، مستفيداً من تمريرة «البديل» فهد بدر من الجهة اليسرى.

وحضرت الإثارة بقوة في مباراة سيتي أمام ضيفه الجزيرة الحمراء، والتي أقيمت على ملعب الأخير بموافقة طرفي اللقاء، وافتتح اكير سكوتو التسجيل للجزيرة الحمراء في الدقيقة 48، وأدرك عبدالرحمن المزروعي التعادل لسيتي في الدقيقة 59، وعاد الجزيرة ليتقدم بالهدف الثاني بواسطة جونزالو كوردوبا في الدقيقة 83، قبل أن يسجل زميله انتوني لوكاس «هدف عكسي» بالخطأ في مرمى فريقه، ويمنح سيتي التعادل 2-2.

وشهدت المباراة التي احتسب فيها الحكم فهد أحمد 9 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، طرد محمد عباس لاعب سيتي، وجونزالو كوردوبا لاعب الجزيرة، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 96.

وتستكمل الجولة غداً «السبت» بإقامة ثلاث مباريات تجمع الرمس والحمرية، العروبة وبينونة، فرسان هسبانيا والتعاون، على أن يلتقي في الختام مساء «الأحد» حتا مع دبا الحصن، والذيد مع مصفوت، والعربي مع مسافي، فيما يغيب جلف أف سي بداعي الراحة.