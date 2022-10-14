عودة سباق ماي دبي نصف ماراثون المدينة



دبي (الاتحاد)



يستعد سباق ماي دبي نصف ماراثون المدينة، لعودة شيّقة في دورته الرابعة يوم 30 أكتوبر الجري، في مركز دبي المالي العالمي، ليمنح عدّائي المسافات الطويلة ومحبي اللياقة البدنية فرصة جديدة لاستكمال السباق الذي يتضمن عدّة مسافات، منها السباق الكلاسيكي لمسافة 5 كيلومترات وسباق الجري السريع لمسافة 10 كيلومترات والتحدي الأكبر في سباق يمتد 21 كيلومتراً.

ويتزامن سباق ماي دبي نصف ماراثون المدينة هذا العام مع نهاية الأسبوع الأول في تحدي دبي للياقة، ليشجع كافة المشاركين على ختام الشهر بالمشاركة في أحد أفضل سباقات الجري بالمدينة.

ويبدأ مسار السباق وينتهي أمام مبنى البوابة، بحيث يكمل المشاركون دورة حول مركز دبي المالي العالمي يستمتعون خلالها بمناظر جميلة تخطف الأنفاس.

وقال ألكساندر فان تي ريت، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي: نغتنم الفرصة للتشجيع على أهمية اتباع أسلوب حياة صحي، من خلال هذه الفعالية الرياضية المتميزة، ويعود سباق ماي دبي نصف ماراثون المدينة في عامه الرابع ليشجع العدائين ومحبي الجري في الإمارات، ويلهم الراغبين باتباع أسلوب حياة نشط من خلال المشاركة في أفضل فعالية آمنة في الهواء الطلق، وتمكنت علامتنا التجارية من اكتساب مكانة مرموقة خلال فترة وجيزة، بفضل جهودنا المستمرة للتواصل الدائم مع عشاق الرياضة، وواثقون من مشاركة عدد كبير هذا العام، حيث نتوقع تجاوز رقمنا القياسي السابق، من حيث عدد المشاركين.

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي لإدارة العقارات في مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا الترحيب بالرياضيين والعدائين في وجهتنا الحضارية الرائدة بوصفنا الشريك الرسمي مستضيفاً لإقامة سباق ماي دبي نصف ماراثون المدينة هذا العام، عبر ما يقدمه المركز من مرافق عالمية المستوى، وللفعاليات الرياضية أهمية خاصة بالنسبة لنا، بينما تواصل دبي تعزيز مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم نشاطاً عبر ترسيخ ثقافة ممارسة النشاط الرياضي، وبفضل دعم مجلس دبي الرياضي وشركة بروموسفن للتسويق الرياضي والشركاء الآخرين، فإن السباق الذي يمرّ عبر أجمل المناظر والمباني الخلابة سيكون حدثاً رائعاً وذكرى لا تنسى.