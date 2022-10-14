كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى مصر



القاهرة (الاتحاد)



يحتضن ميدان سباق نادي الجزيرة، في العاصمة المصرية القاهرة غداً «السبت» ، المحطة الـ12 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ29.

وتقام سلسلة السباقات بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لإعلاء الخيل العربي الأصيل، والمساهمة بدعم خطط الحفاظ على مسيرته التاريخية، انسجاماً مع رؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ويشهد المهرجان مشاركة 57 خيلاً، تمثل نخبة الجياد المصرية التي أعلنت جاهزيتها للتحدي والتنافس على ألقاب 7 أشواط، بقيمة جوائز تصل إلى 590 ألف جنيه مصري، بما يدعم ترسيخ الرسالة السامية لسلسلة السباقات وأهدافها الثرية الداعمة لملاك ومربي الخيل بكافة دول العالم، كما يعكس تنظيم محطة مصر متانة العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين الإمارات ومصر والمسيرة الريادية المزدهرة في كافة النواحي، ومن بينها المشهد الرياضي.

وتنطلق السباقات بالشوط الأول على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية المولودة في مصر، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 8 خيول هي حمزة، أمير سعفان، بشار سعفان، منافس اخناتون، مبهر برهام، حسان الأصيل، ناصر محمد اخناتون، عثمان اخناتون، في حين يقام الشوط الثاني على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق فأكثر لمسافة 1400 متر، بمشاركة 7 خيول هي فجر، فارس بدراوي، ميسون الأصيل، طابور، راندو، عرباوي فيلا، كشمير.

ويشهد الشوط الثالث المقام على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الأصيلة، وذلك لمسافة 1400 متر، بمشاركة 7 خيول هي عز اخناتون، كنعان اخناتون، تاج بدراوي، جميل الهلالي، الماس، محبوب مصر، جائد.

ويقام الشوط الرابع على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق فأكثر لمسافة 1400 متر، بمشاركة 8 خيول هي سلطان، سفير مهر لايف، نابض اخناتون، صقر نبيشي، قمر آل كرم، ملك مصر، مصراوي ، ملوكه سعفان.

ويقام الشوط الخامس على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 7 خيول هي بريق الأمل، جوهرة سعفان، راغد، مارد اخناتون، صبح صبح، حارس الأمين، تحيا مصر.

ويشهد الشوط السادس الذي يقام لمسافة 1400 متر، مشاركة 10 خيول على كأس الإمارات للجياد المصرية الغشيمة وهي باسم البستاني، غالي العامر، فخر، باهر، مجاهد الأمين، عاشق مصر، شهران، أميره سعفان، المظ بدراوي، اربيسك الزهور.

بينما يسدل الستار على مهرجان المحطة الـ12 بالشوط السابع الذي سيقام لمسافة 1400 متر على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق وسباقين، وسط منافسة 10 خيول هي مناضل سعفان، مجد الطحاوية، فاتح طيبه، أريم، حمادي الطحاوية، متقدم، الساهر، سيف الصمايده، نيل كامل، مايده براوي.

من جهته، قال مطر سهيل اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: تحظى محطة مصر بمكانة متميزة في أجندتنا ويترقبها جميع ملاك الخيل الذين يؤكدون في كل عام على ضرورة تنظيم الحدث لدوره الكبير في تحقيق التطور والرفعة لسباقات الخيل في مصر، وفخورون بالتواجد في مصر الشقيقة، إيماناً برسالة الكأس الغالية وأهميتها في توفير كافة مقومات النجاح والتطور، ودعم مسيرتهم وتعزيز مشاركتهم في سباقاتنا للعام السابع على التوالي.

وأضاف: نؤكد على أهمية ومكانة المحطة المصرية في أجندة السباقات السنوية للكأس الغالية، وهي تمثل ثمرة الروابط التاريخية والعلاقات المتينة المزدهرة التي تجمع الإمارات ومصر، وقال: حريصون على دعم الملاك والمربين للخيل العربي في مصر وتقديم لهم هذا الحدث الاستثنائي، من أجل تحقيق المشاركة الواسعة بكافة السباقات والفئات، دعما لمسيرة التطوير والتقدم للخيل العربي في مصر.

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: فخورون بمحطة مصر التي تؤكد في كل عام المشاركة الواسعة والأصداء الاحتفالية بمكانة وقيمة الكأس الغالية.

وأضاف: نحرص على تجسيد التطوير وبصمات التقدم في كافة محطاتنا بكل عام، وتعكس المحطة المصرية أهمية كبيرة في خططنا وأجندة سباقاتنا، في ظل ما نلمسه من حفاوة ومشاركة كبيرة ومتميزة من الملاك والمربين والفرسان ووسائل الإعلام، إلى جانب الاهتمام الكبير وغير المسبوق بالحدث بوصفه الأغلى والأهم بتاريخ سباقات الخيول في مصر، وحريصون على دعم أطر الشراكة مع الأشقاء في مصر في كل عام لتحقيق المزيد من النجاحات والتميز للسباقات.

وأضاف: نشيد بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مجدد الخيل العربية واهتمامه الكبير، الذي أسهم وأثمر عن نجاحات كبيرة في جميع المحطات السابقة للحدث الذي طاف دول أوروبا وأميركا والوطن العربي، وصولاً إلى محطة مصر، ومن ثم الختام بالسعودية 8 ديسمبر المقبل، ما يؤكد امتداد وتجسيد رسالة الحدث وقيمه وأهدافه لجميع ملاك ومربي الخيل في العالم.