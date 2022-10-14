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اتحاد الكرة يزور استاد هزاع بن زايد

اتحاد الكرة يزور استاد هزاع بن زايد
14 أكتوبر 2022 17:30

 
العين (الاتحاد)

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قام فريق إدارة الإعلام في اتحاد كرة القدم بزيارة ميدانية لاستاد هزاع بن زايد، للوقوف على آخر التجهيزات الإعلامية الخاصة بنهائي البطولة الأغلى بين الوحدة والشارقة يوم 21 أكتوبر الجاري.
وقام فريق العمل الذي ضم عادل عابد منسق البث التلفزيوني وعبدالله السعدي مسؤول إدارة المحتوى، بعقد اجتماع مع مسؤولي الاستاد بحضور ممثلي القنوات الرياضية والشركة المنفذة للحدث الكبير، حيث تم مناقشة جميع الأمور الفنية المتعلقة بالنقل التلفزيوني وأماكن الاستوديوهات التحليلية لكل قناة وكذلك أماكن إجراء اللقاءات .
كما قام فريق العمل بتفقد المركز الإعلامي والمقصورة الإعلامية وقاعة المؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة وكبائن المعلقين.

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