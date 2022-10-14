طيران الإمارات يمدد الشراكة مع ريال مدريد حتى 2026

مدريد (رويترز)

أعلن نادي ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، تمديد عقد الرعاية الذي يربطه مع طيران الإمارات حتى 2026.

ويظهر شعار طيران الإمارات على قمصان لاعبي النادي الملكي منذ 2013.

وبينما لم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة، قالت صحيفة «ماركا» الرياضية الصادرة في إسبانيا إن قيمة الصفقة تبلغ 70 مليون يورو سنوياً إلى جانب بعض المتغيرات.

ولأول مرة أصبحت طيران الإمارات أحد رعاة ريال مدريد في 2011، ومنذ هذا الوقت حصد النادي 22 لقباً من بينهما خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وصفقات الرعاية لها أهمية كبيرة بالنسبة للفرق الكبيرة التي تحقق قمصانها مبيعات كبيرة مثل ريال مدريد، حيث تصل لملايين المشاهدين حول العالم.

وحسب بيانات مؤسسة كيلياجون الاستشارية، حقق ريال مدريد في العام الماضي أكبر مبيعات على مستوى قمصان الفريق عبر الإنترنت من خلال تطبيق أمازون بقيمة بلغت 3.3 مليون يورو.