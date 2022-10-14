«الشارقة الرياضي» يتوج الفائزين بسباق الأندية للترشيد



الشارقة (وام)



توج مجلس الشارقة الرياضي الفائزين بالنسخة الأولى من سباق الأندية للترشيد، والذي انطلق بين أندية الإمارة في سبتمبر، بهدف تنمية الوعي الفردي والجماعي في استخدام موارد الطاقة، لتقليل الأعباء المادية على الحكومة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية لتصبح أسلوب حياة.

حضر حفل الختام الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة رئيس نادي الثقة للمعاقين، وعلي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، ورؤساء الأندية الرياضية والتخصصية، والشركاء والمؤسسات الداعمة وموظفي المجلس والأندية.

بدأ الحفل بعرض فيلم ترويجي عن السباق ومراحله، ثم ألقى عيسى هلال كلمة موجزة عن جدوى السباق وأهميته، مؤكداً الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في زيادة الوعي، وإيجاد سلوكيات جديدة تسهم في نشر ثقافة الترشيد.

وقدمت المهندسة منى عبيد الشمسي مدير السباق عرضاً لمراحل ومخرجات السباق، وتم تكريم الشركاء والجهات الداعمة، وهي هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ووزارة الطاقة والبنى التحتية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وكليات التقنية العليا، وتكريم الجهات المشاركة وهي مدرسة العناية الانجليزية الخاصة ومدرسة نيودلهي الخاصة ومدرسة الشعلة الخاصة، بجانب تكريم أعضاء اللجنة المنظمة للسباق.

وبعدها تم الإعلان عن أسماء الفائزين من الأندية وتتويجهم.

- في فئة أفضل اقتراح قابل للتطبيق ضمن فئة الأفراد: فازت مدرسة العناية الإنجليزية الخاصة.

- وفي فئة أفضل فريق عمل من الأندية التخصصية فاز بها نادي خورفكان للمعاقين، وفي ذات الفئة للأندية الرياضية فاز بها نادي مليحة.

- وفي فئة الترشيد الإعلامي والثقافي والتميز للأندية التخصصية حصل عليها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، فيما فاز نادي الثقة للمعاقين بجائزة النادي المرشد في المجال التوعوي الإعلامي، وحصل نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على نفس الفئة «مكرر».

- وفي ذات الفئة للأندية الرياضية حصل نادي خورفكان على جائزة النادي الرياضي المرشد في مجال الترشيد الثقافي، فيما حصل نادي المدام على جائزة النادي الرياضي المرشد في المجال التوعوي الإعلامي، بينما حصل نادي الحمرية على جائزة النادي الرياضي المتميز في الترشيد

وحصل نادي المدام الثقافي الرياضي على تكريم خاص من اللجنة المنظمة للسباق بمنحه علم الترشيد للنادي الأكثر ترشيدا للطاقة.

تشكلت اللجنة المنظمة للسباق برئاسة عبدالله حسين آل علي، وعضوية كل من المهندسة منى الشمسي مدير السباق، وزكية سهيل المشرخ، والمهندسة أسماء البلوشي، وهاني محمد القاسم، ومن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة راشد المرزوقي مساعد مدير إدارة الترشيد، وأحمد المحضار رئيس قسم مراقبة الاستهلاك، وحمد أحمد الحوسني عضو ومقرر اللجنة.