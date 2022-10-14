السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

72 إقالة بـ «دورينا» في آخر 7 مواسم!

72 إقالة بـ «دورينا» في آخر 7 مواسم!
14 أكتوبر 2022 15:18

 
معتز الشامي (دبي)


أجرت أنديتنا تغييرات في الأجهزة الفنية منذ انطلاق الموسم، حيث قام الوحدة باستبدال البرتغالي كارفالهال بالإسباني خيمنيز، بينما تعاقد دبا مع الفرنسي عيسى جريجوري، بدلاً من الصربي زوران.
واتخذت أنديتنا 72 قرار إقالة لمدربين منذ عام 2014 إلى الآن، ما حمل خزائن الأندية حسب كشوفات الاتحاد الآسيوي للدوريات المحترفة بما يصل إلى 8% من الميزانيات السنوية، تدفع بدلات لإقالة مدربين والتعاقد مع الجدد.
والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه، هل تشهد الجولة السادسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تنطلق غداً «السبت» ، إقالات جديدة، خاصة في ظل تواضع نتائج بعض أندية الوسط، التي وجدت نفسها في موقف صعب أمام جماهيرها، أم يكون التغيير لإنقاذ فرق أخرى من شبح الهبوط؟
وتتمسك بعض الأندية بمدربيها على أمل تغيير الصورة، إلا أن اهتزاز النتائج دائماً ما يتبعه قرارات للتغيير بهدف إدخال روح جديدة على اللاعبين والفريق، والبحث عن مدربين قادرين على انتشال الفريق من عثرته.
وتشهد الجولة السادسة مباريات قمة من نوع مختلف، حيث يحل الوحدة ضيفاً على العين، ويلتقي شباب الأهلي ضيفه الجزيرة، والشارقة مع الوصل، في مواجهات تحدد إلى درجة بعيدة شكل الصراع على القمة.
ويشهد الموسم 8 إقالات في المتوسط، وصلت في بعض المواسم إلى 11 إقالة، وذلك منذ موسم 2014-2015، وهو ما أصبح يتطلب تعاملاً مختلفاً مع «الظاهرة» المتكررة في «دورينا».
من جانبه، أكد نور الدين العبيدي، المدرب السابق لأندية الإمارات وشباب الأهلي، أن المدرب يعد «الحلقة الأضعف» بالنسبة لمجالس إدارات الأندية، ولا خلاف على أن اختياره يقع على عاتق شركات الكرة، وبالتالي يجب أن تحدد أولاً احتياجاتها في المدرب، وتختار القدرات المناسبة لإمكانيات النادي، وقال: بعض الأندية تتعاقد مع مدرب يجيد التعامل مع فرق القاع أو الوسط، وتطالبه بالمنافسة، وهذا لا يمكن تحقيقه، والبعض الآخر يغامر بمدرب أكبر من قدراته وإمكانيات لاعبيه، أو لا يوفر له الصفقات التي تمكنه من تقديم البصمة اللازمة.
ولفت العبيدي إلى أنه في بعض المواقف، يكون النادي قد اختار لاعبين أجانب غير جيدين، بينما يكون المدرب جيداً ويمكنه النجاح، ولكن من دون أدوات كافية في الملعب تعاونه، وهنا تكمن المشكلة من الأساس، لذلك يكون قرار الإقالة هو الأقرب والأسهل، لأن المدرب يتحول هكذا إلى «الحلقة الأضعف» في سلسلة العمل الفني بالنادي.
وشدد عبد الله مسفر المدرب السابق للظفرة والفجيرة، والمنتخب الوطني، على أن هناك أندية لا تجيد تعاقدات المدربين، وهذا يتكرر كل موسم، كما أنها رغم ذلك تمنح بعضهم وقتاً كافياً، ولا تصبر على غيرهم.
ولفت مسفر إلى أن الأندية لا تفكر في المدرب الوطني، الذي يمكنه أن يحقق النجاح كما سبق وأن فعل العنبري، ولكن شرط توفير أدوات تعاونه على ذلك، وصفقات متميزة في اللاعبين الأجانب، وأكبر المشكلات تكمن في عدم اختيار لاعبين أجانب مناسبين في بعض الأندية، وبالتالي يكون ضحية تلك القرارات هو المدرب دائماً.

 

أسرع الإقالات في آخر 7 مواسم

أخبار ذات صلة
العين والوحدة.. «الكلاسيكو المرتقب»
«العمر المرتفع» يهدد «أقوياء اليد»!

2014-2015
الجولة الرابعة: الكرواتي كارابيج «الظفرة»
2015-2016
الجولة السابعة: المصري طارق العشري «الشعب»
2016-2017
قبل انطلاق الدوري: التونسي مراد العقبي «اتحاد كلباء»
2017-2018
الجولة الثالثة: المقدوني جوكيكا «حتا»
2018-2019
الجولة الأولى: البرازيلي فييرا «اتحاد كلباء»
2019-2020
الجولة الثانية: الإيطالي فيفاني «اتحاد كلباء»
الجولة الثانية: البرازيلي زاناري «النصر»
2020-2021
الجولة الأولى: الروماني ريجيكامب «الوصل»
2021-2022
الجولة الرابعة: البرتغالي كارفالهال «الوحدة»
الجولة الخامسة: الصربي زوران «دبا»


الإقالات في آخر 7 مواسم

2014-2015: 8 
2015-2016: 9
2016-2017: 10
2017-2018: 7
2018-2019: 11
2019-2020: 8
2020-2021: 10
2021-2022: 7
2022-2023: 2
المجموع: 72 

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
دبا الفجيرة
العين
شباب الأهلي
الجزيرة
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©