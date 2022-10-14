مهرجان التحدي للجو جيتسو ينطلق من أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق غداً «السبت» النسخة الرابعة من مهرجان التحدي للجو جيتسو، وتتضمن بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال للمراحل السنية من «4 إلى 15 عاماً»، في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.

وحظيت النسخ الثلاث الأولى من المهرجان هذا العام بنجاح استثنائي وإقبال كبير من الأسر والعائلات ومحبي وعشاق تلك الرياضة، فيما عبّر الأهالي وأولياء أمور اللاعبين عن سعادتهم بهذه البطولة المتميزة وفرحتهم بالمشاركة في مناسبات يشهدون من خلالها تفوق أبنائهم وصعودهم منصات التتويج وتلقيهم الميداليات والتشجيع لأدائهم وشجاعتهم على البساط.

وأكد يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، أن مهرجان التحدي يعد أحد الفعاليات التي أسهمت في إثراء أجندة الاتحاد للموسم الحالي، واستقطبت مشاركات كبيرة من شريحة مهمة من البراعم والأطفال بتشجيع كبير من أسرهم وعائلاتهم، انطلاقاً من إيمانهم بأهمية هذه الرياضة في صقل موهبتهم وشخصيتهم وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.

وقال البطران: يركز اتحاد الجو جيتسو على فئات البراعم والأطفال والناشئين، ويحرص على الاستثمار فيها، من خلال الاستعانة بأفضل الأجهزة الفنية والتدريبية، وتصميم البطولات التي تساعدهم على بدء مسيرة احترافية تقودهم إلى الحفاظ على مكتسبات الدولة من الإنجازات في مختلف البطولات القارية والعالمية.

وتنطلق البطولة في يومها الأول بمنافسات الأطفال من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات فئتي الأشبال والناشئين من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.

وتبدأ مرحلة الميزان للمتنافسين في اليوم الأول من البطولة اليوم، على أن تكون السبت بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، على أن تبدأ المنافسات في الساعة الواحدة ظهراً.

أما بخصوص اليوم الثاني من البطولة، تبدأ مرحلة الميزان اليوم بين الساعة الخامسة والسابعة، ويوم غد بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحاً على أن تبدأ المنافسات في الساعة الحادية عشرة صباحاً.