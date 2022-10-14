السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مهرجان التحدي للجو جيتسو ينطلق من أبوظبي

مهرجان التحدي للجو جيتسو ينطلق من أبوظبي
14 أكتوبر 2022 15:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«حكاية الحي».. قصة تأسر القلوب بـ«السينمائي الدولي»
بوتين: شكراً محمد بن زايد


تنطلق غداً «السبت» النسخة الرابعة من مهرجان التحدي للجو جيتسو، وتتضمن بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال للمراحل السنية من «4 إلى 15 عاماً»، في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.
وحظيت النسخ الثلاث الأولى من المهرجان هذا العام بنجاح استثنائي وإقبال كبير من الأسر والعائلات ومحبي وعشاق تلك الرياضة، فيما عبّر الأهالي وأولياء أمور اللاعبين عن سعادتهم بهذه البطولة المتميزة وفرحتهم بالمشاركة في مناسبات يشهدون من خلالها تفوق أبنائهم وصعودهم منصات التتويج وتلقيهم الميداليات والتشجيع لأدائهم وشجاعتهم على البساط.
وأكد يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، أن مهرجان التحدي يعد أحد الفعاليات التي أسهمت في إثراء أجندة الاتحاد للموسم الحالي، واستقطبت مشاركات كبيرة من شريحة مهمة من البراعم والأطفال بتشجيع كبير من أسرهم وعائلاتهم، انطلاقاً من إيمانهم بأهمية هذه الرياضة في صقل موهبتهم وشخصيتهم وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.
وقال البطران: يركز اتحاد الجو جيتسو على فئات البراعم والأطفال والناشئين، ويحرص على الاستثمار فيها، من خلال الاستعانة بأفضل الأجهزة الفنية والتدريبية، وتصميم البطولات التي تساعدهم على بدء مسيرة احترافية تقودهم إلى الحفاظ على مكتسبات الدولة من الإنجازات في مختلف البطولات القارية والعالمية.
وتنطلق البطولة في يومها الأول بمنافسات الأطفال من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات فئتي الأشبال والناشئين من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.
وتبدأ مرحلة الميزان للمتنافسين في اليوم الأول من البطولة اليوم، على أن تكون السبت بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، على أن تبدأ المنافسات في الساعة الواحدة ظهراً.
أما بخصوص اليوم الثاني من البطولة، تبدأ مرحلة الميزان اليوم بين الساعة الخامسة والسابعة، ويوم غد بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحاً على أن تبدأ المنافسات في الساعة الحادية عشرة صباحاً.

الإمارات
أبوظبي
الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©