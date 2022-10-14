السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أندرلخت يعتذر عن التصرفات غير المقبولة

أندرلخت يعتذر عن التصرفات غير المقبولة
14 أكتوبر 2022 14:50

 
أندرلخت (رويترز) 

أخبار ذات صلة
بعد 23 عاماً.. هدف «الـ90 +» يعيد التفاؤل ليونايتد
البريد الملكي البريطاني يعتزم الاستغناء عن 10 آلاف وظيفة

أصدر نادي أندرلخت البلجيكي اعتذاراً، بسبب قيام جمهوره بإطلاق الألعاب والصواريخ النارية، وتحطيم وإلقاء المقاعد على مشجعي وستهام يونايتد في مباراة الفريقين في دوري المؤتمر الأوروبي، والتي انتهت بفوز الفريق اللندني 2-1 في العاصمة البريطانية.
واضطرت الشرطة للتدخل للتفريق بين مشجعي الفريقين، وقال النادي البلجيكي إن تصرفات جمهوره غير مقبولة.
واعتقلت قوات الأمن أحد مشجعي الفريق الزائر، بعد نزوله إلى أرض الملعب.
وقال متحدث باسم أندرلخت: سيراعي النادي هذا الأمور مستقبلاً، لأننا لا نتسامح مع مثل هذه التصرفات لا في ملعبنا ولا خارج أرضنا، وسنبحث هذا الأمر مع الجمهور، وبالتأكيد مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، ونحن نستكر بشدة هذا، ونود الاعتذار لوستهام عن هذه التصرفات.
وأشاد ديفيد مويز مدرب وستهام برد فعل النادي البلجيكي قائلاً: من الجيد جداً من النادي الإدلاء بهذه الأقوال. كل التقدير له.

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
أندرلخت
وستهام
لندن
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©