أندرلخت يعتذر عن التصرفات غير المقبولة



أندرلخت (رويترز)

أصدر نادي أندرلخت البلجيكي اعتذاراً، بسبب قيام جمهوره بإطلاق الألعاب والصواريخ النارية، وتحطيم وإلقاء المقاعد على مشجعي وستهام يونايتد في مباراة الفريقين في دوري المؤتمر الأوروبي، والتي انتهت بفوز الفريق اللندني 2-1 في العاصمة البريطانية.

واضطرت الشرطة للتدخل للتفريق بين مشجعي الفريقين، وقال النادي البلجيكي إن تصرفات جمهوره غير مقبولة.

واعتقلت قوات الأمن أحد مشجعي الفريق الزائر، بعد نزوله إلى أرض الملعب.

وقال متحدث باسم أندرلخت: سيراعي النادي هذا الأمور مستقبلاً، لأننا لا نتسامح مع مثل هذه التصرفات لا في ملعبنا ولا خارج أرضنا، وسنبحث هذا الأمر مع الجمهور، وبالتأكيد مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، ونحن نستكر بشدة هذا، ونود الاعتذار لوستهام عن هذه التصرفات.

وأشاد ديفيد مويز مدرب وستهام برد فعل النادي البلجيكي قائلاً: من الجيد جداً من النادي الإدلاء بهذه الأقوال. كل التقدير له.