غضب مبابي يلقي بظلاله على القمة الفرنسية

باريس (أ ف ب)

تلقي قضية إمكانية رحيل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن فريقه بحسب تقارير صحافية، بظلالها على مواجهة الكلاسيكو بين سان جيرمان ومنافسه اللدود مرسيليا على ملعب «بارك دي برانس» الأحد ضمن المرحلة الحادية عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

خرج الخبر القنبلة إلى العلن الثلاثاء عندما أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية ووسائل إعلام فرنسية عدة، إلى أن مبابي يرغب في الرحيل عن سان جيرمان في أسرع وقت ممكن.

ذكرت تقارير فرنسية عدة أن ابن ال23 عامًا يشعر «بالخيانة» من ناديه وبخيبة أمل، لأنه لم يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت له عندما وقع على عقده الجديد في مايو الفائت.

صحيح أن النادي الباريسي لم يقم بجميع التعاقدات التي أرادها خلال الصيف، مع التركيز بشكل خاص على فشلهم في ضم قلب دفاع. ومع ذلك، كان من الواضح أن مبابي كان يتوقع وصول رأس حربة جديد أيضًا.

كان البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الذين ربطتهم التقارير بالانتقال إلى باريس، قبل أن يختار نجم بايرن ميونيخ السابق التوجه إلى برشلونة. كما لم يفلح بطل فرنسا في التوقيع مع المهاجم الإيطالي جانلوكا سكاماكا من ساسوولو الذي انتقل إلى إنجلترا من بوابة وستهام.

مبابي الذي سجل 39 هدفًا الموسم الماضي، أحرز هدفه الثاني عشر في جميع المسابقات في الحالي من ركلة جزاء، خلال التعادل 1-1 مع ضيفه بنفيكا البرتغالي الثلاثاء، بعد ساعات من صدور الشائعة.

وبدا مبابي في الآونة الأخيرة متذمراً من الدور الذي يوكله إليه المدرب كريستوف جالتييه في أرضية الملعب، آخرها السبت في التعادل السلبي مع رينس في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي، حين كتب لاعب موناكو السابق على إنستجرام «مباراة سلبية. نراكم الثلاثاء» مع هاشتاج «#هنا باريس» و«#بيفوجانج»، أي جماعة رأس الحربة.

وحاول جالتييه التخفيف من وطأة هذا الأمر، بالقول: «لقد تحدثت معه لفترة طويلة، لمناقشة ومعرفة توقعاته... غالباً ما نجري مناقشات وأحاول طمأنته».

وأقر جالتييه «صحيح أنه في بعض الأحيان يجد نفسه في المحور مع الشعور بأنه رأس الحربة، لكن مبابي لاعب ذكي جداً، قادر على تحليل تموضعه وتكييف تحركاته وفق الديناميكية».

وعلق المدير الرياضي في سان جيرمان البرتغالي لويس كامبوس عن التقارير التي تحدثت عن رغبة مبابي في الرحيل عن الفريق، بقوله إن الأخير «لم يتحدث أبدًا معي عن رغبته في الرحيل في يناير».

وتابع: «وجود مثل هذه المعلومات قبل مباراة مثل هذه (ضد بنفيكا) أمر خطير للغاية، ولهذا السبب أنا هنا كي أنفي وأقول بوضوح إن كيليان مبابي لم يتحدث أبدًا إليّ أو إلى الرئيس ناصر الخليفي، بشأن الرحيل عن باريس سان جرمان» مطلع 2023.

من جهته، أكد جالتييه أنه لا يعلم برغبة مبابي في الرحيل عن ملعب بارك دي برانس «لا يمكنني التعليق عليها، نحوّل شائعات إلى معلومات تكاد تصبح بيانًا».

لكن الشائعات، وفقًا لمصادر عديدة، بدأها محيط اللاعب من أجل الضغط على باريس سان جيرمان نظرًا لما يمر به الدولي الفرنسي.

وبالعودة إلى مباراة كلاسيكو، يأمل سان جيرمان في الخروج من دوامة التعادلات التي رافقته في أخر ثلاث مباريات في مختلف المسابقات بينها اثنتان في دوري الأبطال.

ويغيب عن صفوف سان جيرمان قطب خط الدفاع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس بعد إيقافه لمباراتين اثر طرده في المباراة الأخيرة ضد رينس.

وقد يعود إلى صفوفه نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان يعاني من إصابة طفيفة في ربلة الساق.

في المقابل، يريد مرسيليا استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته المفاجئة على أرضه أمام اجاكسيو صفر-1 في الجولة الماضي وكانت الأولى له في الدوري.

ويدخل مرسيليا المباراة منتشياً بعد أن جدد فوزه على سبورتينج البرتغالي في دوري الأبطال، وبات في وضع جيد لبلوغ الدور ثمن النهائي.