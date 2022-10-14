«أبوظبي للقوس والسهم» يرسم خارطة الطريق

مصطفى الديب (أبوظبي)

عقد نادي أبوظبي للقوس والسهم ملتقى التعارف الأول مع لاعبي ومنتسبي النادي، وذلك للتعرف على اللاعبين واللاعبات المنضمين للنادي بعد تأسيسه، بهدف انطلاق مسيرة العمل والتجهيز للمرحلة المقبلة.

واستضافت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بمدينة خليفة بالعاصمة أبوظبي، بحضور مبارك الحمادي وحسن الحمادي عضوا مجلس إدارة النادي وعدد من اللاعبين واللاعبات.

وبدأت جلسة التعارف بتوجيه مبارك الحمادي رسالة شكر للاعبين واللاعبات على الحضور، نيابة عن لبنى الشامسي رئيسة مجلس إدارة النادي.

وتحدث عضو مجلس الإدارة عن الأهداف المستقبلية للنادي وكذلك خطط العمل في المرحلة المقبلة، وكيفية تطوير العمل ليتناسب مع متطلبات الفترة المقبلة وأهدافها على رأسها تأهيل اللاعبين وجعلهم على أعلى درجة من الاحترافية في لعبة القوس والسهم.

ووجه مبارك الحمادي الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على الدعم الدائم والمستمر لمختلف القطاعات الرياضية بالعاصمة أبوظبي، مشيداً بالدور الذي يلعبه المجلس دائماً في توفير كافة سبل النجاح.

وشدد على أن النادي حالياً في مرحلة ما بعد التأسيس ويسعى بداية من مجلس الإدارة برئاسة لبنى الشامسي لتكوين شبكة رياضية متميزة في مختلف القطاعات، سواء في الشق الفني والاحترافي بتوفير المدربين والأدوات اللازمة لذلك، أو على الجانب الإداري والتنظيمي بإدارة العمل بشكل احترافي.

وطالب الحمادي اللاعبين واللاعبات التعريف بأنفسهم وكذلك استعراض تجاربهم وبداياتهم مع اللعبة، وذلك من أجل التعرف على كل ما يتعلق بهم وتذليل المصاعب التي تواجههم بشكل يمهد الطريق نحو إنجازات مستقبلية.

وتحدث اللاعبون واللاعبات الذين حضروا الملتقى عن التجارب ومشوارهم مع اللعبة، وكذلك الصعوبات التي تواجههم أبرزها عدم توفر الأدوات التي تمكنهم من التدريب بشكل احترافي، وعدم التدرب تحت قيادة مدربين محترفين، فضلاً على عدم تنظيم بطولات موسمية مستمرة تمكنهم من الاحتكاك القوي الذي يساعد على تطوير المستوى وكذلك بناء شخصية اللاعب.