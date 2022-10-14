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بعد 23 عاماً.. هدف «الـ90 +» يعيد التفاؤل ليونايتد

بعد 23 عاماً.. هدف «الـ90 +» يعيد التفاؤل ليونايتد
14 أكتوبر 2022 14:14

برلين(د ب أ/ستاتس بيرفورم) 

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كشف إريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أنه لا يشعر بالقلق إزاء إهدار الفريق العديد من الفرص خلال المباراة التي انتهت بالفوز على أومونيا نيقوسيا القبرصي 1 / صفر، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.
وسجل سكوت مكتوميناي هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، وذلك من التسديدة رقم 34 للاعبي مانشستر.
وأصبح مكتوميناي أول لاعب بديل يسجل هدف الفوز لمانشستر يونايتد بعد الدقيقة 90 في مباراة أوروبية، منذ أن سجل أولي جونار سولشاير هدفه الشهير للفريق في الوقت القاتل من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 1999.
وجاء هدف مكتوميناي بعد إهدار العديد من الفرص خاصة من ماركوس راشفورد، الذي سجل عشر تسديدات لكنه لم يتمكن من هز الشباك.
ورغم ذلك، لم يبد تن هاج حالة من القلق إزاء إهدار الفرص، وإنما قال إنه يتوقع أن يبدأ الفريق في تسجيل الأهداف بشكل منتظم قريباً.
ولدى سؤاله حول ما إذا كان الفوز هو الشيء الأهم في مباراة أومونيا، قال تن هاج في تصريحات لشبكة «بي.تي سبورت» التليفزيونية:«لا، ليس كذلك. لأن كرة القدم تدور حول تسجيل الأهداف».
وأضاف:«صنعنا العديد من الفرص، لكننا أسكنا الكرة في الشباك مرة واحدة. الفريق تحلى بالصبر، واصل صناعة الفرص ثم سجل.» وتابع:«ليس لدي أي قلق، لأننا نسجل في كل مباراة. وأثق في أننا سنواصل ذلك. أتمنى أن نكون قد ادخرنا الأهداف للأسبوع المقبل».
وتابع:«قلنا بين الشوطين إننا بحاجة إلى الحفاظ على التركيز. عندما تلعب أمام فريق متماسك دفاعياً، ولا تسجل، فإنك تفقد الصبر. وحينذاك يمكن أن تتخبط وتفقد الكرة وتسمح للمنافس بالتقدم».«وواصل تن هاج:»كنت أفضل تسجيل المزيد وفي وقت مبكر أكثر، لأن هذا يسهل الأمور. لا يزال أمامنا مباراتان، وسنركز في كل مباراة على حدة".

مانشستر يونايتد
الدوري الأوروبي
سولشاير
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