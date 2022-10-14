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اتحاد الكرة يستعرض العمليات الإعلامية لنهائي الكأس

اتحاد الكرة يستعرض العمليات الإعلامية لنهائي الكأس
14 أكتوبر 2022 12:23

 
أبوظبي (الاتحاد)

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استعرض اتحاد كرة القدم الجوانب الإعلامية المتعلقة بنهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة يوم 21 أكتوبر الجاري، في استاد هزاع بن زايد، بداية من عملية الحصول على بطاقات الاعتماد والمناطق المخصصة لإجراء المقابلات قبل وما بعد المباراة، ومواعيد المؤتمرات الصحفية، والتدريب الأساسي لكل فريق، والفعاليات التي تسبق المباراة.
واستعرض ممثلو القنوات الرياضية البرامج التي سيتم بثها خلال الأيام المقبلة، والتي تشمل برامج وثائقية عن البطولة التي انطلقت في موسم 74، واستوديوهات تحليلية بمشاركة نخبة من المحللين والنقاد ونجوم الفريقين، وكذلك التعرف على آخر الاستعدادات الخاصة بالفريقين وبرامج أخرى مخصصة للجماهير.

 

كأس رئيس الدولة
الوحدة
الشارقة
استاد هزاع بن زايد
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