«العمر المرتفع» يهدد «أقوياء اليد»!



رضا سليم (دبي)



أصبح ارتفاع أعمار لاعبي كرة اليد على مستوى فرق الرجال ظاهرة خطيرة تهدد اللعبة في السنوات المقبلة، في ظل الأعداد القليلة من الشباب التي تنتقل إلى مرحلة الفريق الأول، ويعود ذلك إلى تسريح الصغار في مراحل الناشئين والشباب، في ظل انسحاب الأندية من المسابقات المحلية، وإلغاء فرقها في المراحل السنية، وبالتالي اختفت القاعدة التي تمد فرق الرجال بالدماء الجديدة.

وطبقاً لإحصائيات صحيفة «الاتحاد» هناك 75 لاعباً من بين 154 لاعباً، في كل فرق الرجال تجاوزوا الثلاثين عاماً، ما بين «30 إلى 39»، بنسبة 48.7%، وهو ما يعني أن النسبة تقترب من النصف، وهناك 4 لاعبين تجاوزوا سن الأربعين بنسبة 3.8%، وهو ما يعني أن عدد اللاعبين المسجلين فوق 30 عاماً يتخطى 50%، بينما نسبة أعمار اللاعبين من 25 إلى 29 عاماً، وصلت إلى 24%، بمجموع 37 لاعباً، وهناك 38 لاعباً بنسبة 24.6% أعمارهم من 21 إلى 24 عاماً، ولا يوجد لاعبين في سن 20 عاماً أو أقل.

ويتصدر العين المشهد بوجود أكبر لاعب في المسابقة، وهو سالم عوض «47 عاماً»، كما يضم الفريق 9 لاعبين فوق 30 عاماً، بجانب 4 لاعبين من 25 إلى 29 عاماً، و3 لاعبين من 22 إلى 24 عاماً.

وتضم قائمة شباب الأهلي 20 لاعباً، من بينهم لاعب فوق الأربعين، هو عبدالله طرار، و12 لاعباً فوق سن الثلاثين ولاعبين من 25 إلى 29 سنة، و5 لاعبين من 21 إلى 24 سنة، فيما يضم الشارقة 22 لاعباً، حيث يوجد 9 لاعبين فوق 30 عاماً، و8 من 25 إلى 29 سنة و5 لاعبين من 21 إلى 24 سنة.

ويضم دبا الحصن 20 لاعباً، من بينهم 9 لاعبين فوق الثلاثين، و5 لاعبين من 25 إلى 29 سنة، و6 لاعبين من 21 إلى 24 سنة، ويضم الجزيرة 22 لاعباً من بينهم 12 لاعباً فوق 30 سنة، بجانب 3 لاعبين ما بين 25 إلى 29 سنة، فيما يتواجد 5 لاعبين من 21 إلى 24 سنة، فيما يضم النصر 19 لاعباً من بينهم 7 لاعبين فوق 30 سنة، و5 لاعبين من 25 إلى 29 عاماً و7 لاعبين فوق 21 إلى 24 عاماً،

وسجل الوصل 17 لاعباً من بينهم لاعبان فوق 40 عاماً، و6 لاعبين فوق 30 عاماً، و4 لاعبين فوق 25 عاماً، و5 لاعبين فوق 21 عاماً، ويضم مليحة 19 لاعباً من بينهم 6 لاعبين فوق 30 سنة، و8 لاعبين فوق 25 عاماً، و5 فوق 21 عاماً.