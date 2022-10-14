العين والوحدة.. «الكلاسيكو المرتقب»

معتصم عبدالله (دبي)



تتصدر مباراة العين أمام ضيفه الوحدة في «كلاسيكو الإمارات»، واجهة جولة «القمم الثلاث»، والسادسة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تشهد في الانطلاقة غداً «السبت» قمتي «الزعيم» و«العنابي»، باستاد هزاع بن زايد بالعين، وشباب الأهلي وضيفه الجزيرة باستاد راشد، بجانب مباراة اتحاد كلباء ودبا.

وتستكمل الجولة يوم الأحد المقبل بإقامة أربع مباريات، أهمها «قمة الصدارة» بين الشارقة وضيفه الوصل على ملعب الأول في «الإمارة الباسمة»، فيما يلعب في بقية المباريات بني ياس مع النصر، والظفرة مع البطائح، وعجمان مع خورفكان.

ولا يلغي الترتيب المتأخر نسبياً لفريقي العين «الرابع» برصيد 10 نقاط، وضيفه الوحدة «الخامس» برصيد 7 نقاط، أهمية «الكلاسيكو المرتقب»، عطفاً على الجماهيرية الكبيرة للفريقين، والإثارة التي عادة ما تغلف «المباراة العودة».

وتبدو حسبة الأرقام في قمة «الزعيم» و«العنابي»، مختلفة نسبياً، في ظل التفوق الواضح لـ «أصحاب الأرض»، بالفوز في 14 مواجهة، من أصل 26 جمعت الفريقين بـ «دوري المحترفين»، في الوقت الذي فاز فيه الوحدة بست مباريات، وحسم التعادل 4 مواجهات أخرى، علماً بأن «العنابي» اكتفى بفوز وحيد في آخر 11 مباراة أمام «الزعيم» في الدوري، في الوقت الذي لم يخسر فيه الأخير في آخر 7 مواجهات على أرضه في «الكلاسيكو»، بالفوز في 6 لقاءات، والتعادل في مباراة.

ويعول مدربا الفريقين على قائمة كبيرة من النجوم في التشكيلة الأساسية، وخلافاً للقوة الهجومية للعين التي يتصدرها التوجولي لابا كودجو برصيد 7 أهداف، مقابل 3 أهداف للبرازيلي جواو بيدرو مهاجم الوحدة، يقف «الثنائي» سفيان رحمي جناح «الزعيم»، والمخضرم إسماعيل مطر قائد «العنابي» على رأس قائمة صانعي الأهداف في الدوري برصيد 5 أهداف للأول و4 أهداف للثاني.

وتنطلق إثارة «الجولة السادسة» بقمة أولى تجمع شباب الأهلي «السابع» برصيد 7 نقاط، بضيفه الجزيرة «الثالث» برصيد 11 نقطة، وتبدو «الرغبة المشتركة» في العودة إلى «سكة الانتصارات»، في ظل تعثر «الفرسان» في جولتين على التوالي، بالخسارة أمام الظفرة 2-3، والتعادل مع اتحاد كلباء من دون أهداف، مقابل تعادل «فخر أبوظبي» في مباراتين على التوالي أمام بني ياس 1-1، والشارقة 3-3، ويعد «الفرسان» الفريق الوحيد الذي يتفوق في المواجهات المباشرة على الجزيرة في الدوري برصيد 11 انتصاراً مقابل 10 انتصارات للأخير.

وبعيداً عن قمتي اليوم الأول، يشعل غياب التعادل في مواجهات اتحاد كلباء ودبا مباراة الفريقين على ملعب الأول، وحقق «النمور» الفوز في أربع مباريات، مقابل فوزين لـ «النواخذة»، في المواجهات الست الماضية، وستكون مباراة الليلة الأولى - في الدوري - للفرنسي جريجوري مدرب «النواخذة» الحالي ولاعب «النمور» السابق، بعد عودته إلى أجواء «دورينا» في التجربة التدريبية الثانية، بعد الأولى مع فريقه السابق الوحدة.



«الهدف 400» يهدد «الفرسان»



استقبلت شباك شباب الأهلي 399 هدفاً في «دوري المحترفين» إلى ما قبل انطلاقة الجولة السادسة اليوم، في المقابل سجل الجزيرة 50 هدفاً في المواجهات السابقة أمام «الفرسان»، فيما استقبلت شباكه 45 هدفاً، ويقف علي مبخوت على رأس قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفاً.

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سجّل اتحاد كلباء 12 هدفاً في مرمى دبا، مقابل 10 أهداف للأخير في مرمى «النمور»، خلال مواجهات الفريقين في دوري المحترفين.

سباق مثير

يبرز في قائمة العين والوحدة قبل القمة المرتقبة، الثنائي لابا كوجو وتيجالي، بعدما أسهم الأول في تسجيل 25 هدفاً في 20 مباراة في «الديربي» «سجل 22 هدفاً وصنع ثلاث أهداف أخرى»، في المقابل أسهم تيجالي في تسجيل 49 هدفاً في «الديربي» بتسجيله 43 وصناعة 6 أهداف.

السبت



شباب الأهلي - الجزيرة 17:00

اتحاد كلباء - دبا 17:00

العين - الوحدة 20:00

الأحد



بني ياس - النصر 17:00

الظفرة - البطائح 17:00

عجمان - خورفكان، 20:00

الشارقة - الوصل 20:00