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استاد شباب الأهلي.. «كرنفال أهداف»!

استاد شباب الأهلي.. «كرنفال أهداف»!
14 أكتوبر 2022 13:30

سلطان آل علي (دبي)

تضرب مباريات شباب الأهلي والجزيرة على استاد «الفرسان» موعداً دائماً مع غزارة الأهداف، وبالعودة إلى آخر 13 لقاءً بين الفريقين في جميع المسابقات، نجد أنّ 8 مباريات منها شهدت تسجيل 4 أهداف وأكثر.
ولا يمكن نسيان افتتاحية موسم 2018-2019، والتي شهدت تسجيل 9 أهداف كاملة بين الفريقين، وانتهت لمصلحة «فخر أبوظبي» 5-4. وتكررت ذروة الإثارة من جديد موسم 2020-2021 ضمن الجولة السادسة، وانتهت كذلك لمصلحة الجزيرة 5-3. 

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والجدير بالذكر أنّ آخر 4 مباريات في الدوري على استاد راشد شهدت فوز الجزيرة في 3 مرات، مقابل فوز وحيد لشباب الأهلي.
وتشهد القمة المرتقبة بين شباب الأهلي والجزيرة حالة تباين كبيرة بين الفريقين، حيث يتصدر «الفرسان» قائمة الفرق في عدد الصراعات الهوائية بـ254 صراعاً، ونسبة نجاح تبلغ 50%. 

وعلى النقيض تماماً، نجد الجزيرة آخر الفرق في الدوري بـ97 صراعاً هوائي فقط ،ونسبة نجاح لا تتجاوز41%، وهو ثاني أقل الفرق نجاحاً. فهل يعتمد جارديم على هذا السلاح، أم لكايزر تأمينات دفاعية أخرى؟

دوري الخليج العربي
شباب الأهلي
الجزيرة
استاد راشد
دبي
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