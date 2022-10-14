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الكرات الطويلة والركنيات شعار قمة العين والوحدة

الكرات الطويلة والركنيات شعار قمة العين والوحدة
14 أكتوبر 2022 13:00

 
سلطان آل علي (دبي)

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بعد مرور 5 جولات على بداية «دوري أدنوك للمحترفين»، يأتي العين في مقدمة الأقوى دفاعاً، باستقباله 3 أهداف فقط، فيما نجد الوحدة في المركز الثاني متساوياً مع فرق عدة، باستقباله 5 أهداف.
ويملك «الزعيم» و«العنابي» رقمين متميزين يعكسان الجانب الدفاعي بصورة مختلفة، «البنفسج» هو أقل فريق استقبل تسديدات خلال 5 مباريات بمجموع 40 تسديدة، و«أصحاب السعادة» وصيفاً له، وذلك باستقباله لـ42 تسديدة خلال الفترة ذاتها.
تضم المباراة الكبيرة أكثر فريقين اعتماداً على الكرات الطويلة والركنيات في الدوري، ويمرر الوحدة بمعدل 30 تمريرة طويلة صحيحة كل مباراة، بينما يمرر العين 27 تمريرة، ويملك «العنابي» أكثر اللاعبين إجادة للتمريرات الطويلة في «دورينا»، حيث يتصدر فارس جمعة القائمة بمعدل 8.5 تمريرة طويلة كل مباراة، ويأتي زميله آلان ثانياً بمعدل 7 تمريرات.
أما الركنيات، يأتي العين على رأس القائمة بـ40 ركنية، تمكّن من تحويل 3 منها إلى أهداف، بينما حصل الوحدة على 38 ركنية، وحوّل 5 منها إلى أهداف، ليكون أكثر فريق نجاحاً في ذلك بالدوري.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الوحدة
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