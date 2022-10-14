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«الطلقة 34» تنقذ «الشياطين»!

«الطلقة 34» تنقذ «الشياطين»!
14 أكتوبر 2022 12:04

 
مانشستر (رويترز) 

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قال إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه كان سيئاً في اللمسة الأخيرة، لكنه أشاد بثقة الفريق، بعدما سجل سكوت مكتوميناي في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقوده للفوز 1-صفر على أومونيا نيقوسيا القبرصي في الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وأطلق «اليونايتد» 34 تسديدة، واستحوذ على الكرة، في مباراة ضمن المجموعة الخامسة، لكنه لم يتمكن من هز الشباك، حتى سجل «البديل» مكتوميناي هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقال تن هاج للصحفيين: أود أن أقول إن الأداء حتى منطقة جزاء المنافس كان جيداً، لكن إنهاء الهجمات بالطبع لم يكن جيداً، دعونا نأمل أن نكون قد وفرنا أهدافنا للأسبوع المقبل.
وقال المدرب الهولندي إن فريقه يملك ما يكفي من الإبداع للفوز بالمباريات، لكن بعض لاعبيه لم يوفقوا أمام المرمى.
وأضاف: الشيء الجيد، ويتعين أن أرجع الفضل فيه للفريق، أنهم يواصلون التقدم ولا يستسلمون، لقد واصلوا الأداء من أجل التسجيل، وفي النهاية حصلوا على المكافأة، وهذه هي الطريقة التي يجب عليك القيام بها.
وحسم ريال سوسيداد متصدر المجموعة مقعده في الدور المقبل، بينما يتقدم «اليونايتد» بفارق ست نقاط على شريف تيراسبول ويتذيل أومونيا ترتيب المجموعة من دون نقاط بعد خسارة جميع مبارياته الأربع.
ويستضيف «اليونايتد» فريق شريف في 27 أكتوبر الحالي، قبل أن ينهي دور المجموعات برحلة إلى إسبانيا لمواجهة ريال سوسيداد في الثالث من نوفمبر المقبل.

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