باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يتواجه الملاكمان البريطاني زيلفا باريت والطاجيكي شوكتجون راكيموف للفوز بلقب بطولة الاتحاد الدولي للملاكمة فئة وزن الريشة السوبر ضمن فعاليات بطولة العالم للملاكمة، يوم السبت 5 نوفمبر في الاتحاد أرينا بأبوظبي، حيث سيتم بث اللقاء مباشرةً للمشتركين من مختلف أنحاء العالم على منصة دازن.

وكان من المقرر أن يخوض الويلزي جو كوردينا مباراته الأولى في البطولة للدفاع عن لقبه، ضمن مجموعة من النزالات الثانوية «الأندركارد» في إطار المواجهة التاريخية بين ديمتري بيفول، حامل لقب بطولة الرابطة العالمية للملاكمة لوزن خفيف الثقيل، وجيلبرتو راميريز المعروف بـ«زوردو»؛ ولكن الويلزي تعرّض لإصابة في يده تطلبت تدخلاً جراحياً، ما دفع الاتحاد الدولي للملاكمة إلى تجريده من اللقب.

ويحل البريطاني باريت، الذي سجل 28 انتصاراً من بينها 16 بالضربة القاضية مقابل خسارة واحدة، في المرتبة الثانية وفق تصنيف الاتحاد الدولي للملاكمة، ويواجه صاحب المركز الأول الطاجيكي شوكتجون راكيموف، مع 16 انتصاراً (وسجلا خاليا من الهزائم) 13 منها بالضربة القاضية وتعادل واحد، حيث يحظى بفرصة ثانية للفوز بقلب وزن 130 باوند بعد تعادله مع الأمريكي جوزيف دياز العام الماضي.

ويخوض باريت، صاحب الـ 29 عاماً، مباراةً قوية لنيل اللقب المنشود بعد سلسلة انتصارات مميزة عززت تصنيفه العالمي، من ضمنها فوزه على الجنوب أفريقي برونو تاريمو ديسمبر الماضي في مسيرته نحو اللقب العالمي، إضافةً إلى فوزه على الملاكم فاروق كوربانوف بعدم التكافؤ وتحقيق اللقب الأوروبي في صالة موتوربوينت أرينا كارديف في يونيو الماضي.

ويدافع الملاكم البريطاني جلال يافعي، المتوج بذهبية الألعاب الأولمبية، والذي سجل فوزين بالضربة القاضية، عن لقبه العالمي في وزن الذبابة من المجلس العالمي للملاكمة أمام المكسيكي يوهان رودريجز جارسيا، الذي حقق 12 انتصاراً منها فوز واحد بالضربة القاضية مقابل تعادل واحد وخسارة واحدة. وكان من المقرر أن يتواجه النجمان في المباراة الثانوية المؤجلة حالياً بين كريس يوبانك جونيور وكونور بين في لندن، على أن تُقام المباراة بعد شهر ضمن فعالية سلسلة الأبطال المرتقبة.

كما يخوض البريطاني كال يافعي، الشقيق الأكبر لجلال الفائز بـ 26 مباراة منها 15 بالضربة القاضية وخسارة واحدة، أولى مبارياته بعد خسارة لقب العالم للملاكمة لوزن الذبابة السوبر من الرابطة العالمية للملاكمة أمام رومان جونزاليس، المعروف بـ «شوكولاتيتو»، بمركز فورد في ذا ستار بمدينة فريسكو في فبراير 2020.

ويحفل سجل الملاكم كامبل هاتن، ابن الملاكم البريطاني الشهير ريكي هاتن، بثمانية انتصارات اثنين منها بالضربة القاضية ولقب الوزن الخفيف، حيث يواصل رحلته نحو الفوز بلقبه الرابع في العام الحالي بعد تغلبه على كلٍ من جو داكر صالة O2 أرينا في فبراير الماضي؛ والملاكم إيزيكويل جريجورز في صالة مانشستر أرينا في أبريل؛ والملاكم مايكل دوفيك في صالة شيفيلد أرينا في أغسطس.

ويخوض الملاكم عقيب فياض، حامل لقب وزن الريشة السوبر من مدينة أولدهام بسجل من تسعة انتصارات، أولى مبارياته الاحترافية خارج المملكة المتحدة عندما يلتقي الإسباني دييجو فالتييرا، الذي سجل 6 انتصارات منها اثنين بالضربة القاضية وخمس تعادلات وخسارتين، في مباراة من ثمان جولات. كما تُقام مباراة تجمع بين الملاكم الإماراتي حامل لقب الوزن الخفيف فهد البلوشي، صاحب 10 انتصارات منها اثنين بالضربة القاضية وخسارة واحدة، ومواطنه سلطان النعيمي، حامل لقب وزن الذبابة بدون أي هزيمة وبسجل حافل بثمانية انتصارات نظيفة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال زيلفا باريت: «يسرّني المنافسة على لقب بطولة الاتحاد الدولي للملاكمة لفئة وزن الريشة السوبر في أبوظبي، وأشعر أنني أستحق هذه الفرصة بعد فوزي في تصفيات بطولة العالم العام الماضي، لأحرز التصنيف الثاني عالمياً على قائمة الاتحاد الدولي للملاكمة. ولطالما كنت أذكّر نفسي أثناء التمرين أنني على بعد مباراتين من تحقيق لقب بطولة العالم، ثم نجحت بالفوز على برونو تاريمو وفاروق كوربانوف، وأعتقد أن الوقت قد حان ليرى العالم قدراتي».

وأضاف: «لا شك أن راكيموف من أفضل الملاكمين في العالم، حيث يتميز بأسلوبه الخاص بالتحرك والتقدم ويتمتع بقوة كبيرة في الحلبة، لذا أتوقع أن نقدم مباراة قوية على مدار 12 جولة، وأنا أبذل قصارى جهدي لأكون جاهزاً للنزال».

من جانبه، قال إيدي هيرن، رئيس مجلس إدارة الشركة التسويقية: «تُعد المباراة بين شوكتجون راكيموف وزيلفا باريت لتحديد الفائز بلقب بطولة الاتحاد الدولي للملاكمة لفئة وزن الريشة السوبر واحدةً من المباريات المتكافئة في سلسلة الأبطال المقامة في أبوظبي. ويتميز الملاكم راكيموف بإمكانات ممتازة، فهو يحمل لقب بطولة العالم من منظمة الملاكمة الدولية وشارك سابقاً في مباريات بطولة العالم من الاتحاد الدولي للملاكمة. وفي الجانب الآخر، يُعتبر باريت من الملاكمين البارعين الذين واجهوا تاريمو في تصفيات بطولة العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي للملاكمة، وهو جاهز للمشاركة مجدداً. وتُعد هذه البطولة فرصةً مثاليةً لباريت، حيث تتيح له خوض المنافسة على أرض محايدة أمام جمهور عريض وتحقيق اللقب الذي سيغير حياته».

295

تتوفر تذاكر المباريات الثلاث بسعر 295 درهما، مع وجود عدد محدود من باقات كبار الشخصيات، والتي تشمل مقاعد على جانبي الحلبة. ويمكن شراء جميع التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني www.etihadarena.ae.