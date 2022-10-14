«المدفعجية» يواصل القصف في «يوروبا ليج»

أوسلو (أ ف ب)

واصل أرسنال الإنجليزي انتصاراته، وجدد فوزه على بودو جليمت النرويجي 1-صفر، ليعزز صدارته للمجموعة الأولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من «يوروبا ليج»، فيما تعادل ريال بيتيس الإسباني مع روما الإيطالي 1-1 في المجموعة الثالثة.

وتتأهل الأندية التي احتلت صدارة مجموعتها مباشرة إلى ثمن النهائي، أما الأندية صاحبة المركز الثاني، فتلعب أمام الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في ملحق ثمن النهائي.

وسجّل هدف الفوز لأرسنال مهاجمه بوكايو ساكا في الدقيقة الرابعة والعشرين من المباراة، ليرفع «المدفعجية» رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن وصيفه آيندهوفن الهولندي، علماً أن الفريقين سيتقابلان في مباراة مؤجلة الخميس المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد بودو جليمت عند أربع نقاط في المركز الثالث وراء آيندهوفن الفائز على ضيفه زيوريخ السويسري بخماسية نظيفة ليتذيل الأخير الترتيب بصفر نقاط.

وافتتح أرسنال التسجيل في الدقيقة 24، بعدما تبادل ساكا الكرة بشكل جميل مع البلجيكي ألبرت لوكونجا، ليتوغل الإنجليزي داخل المنطقة ويسدد كرة اصطدمت بالدفاع ثم بصدره، فغالطت الحارس وسكنت الشباك.

وحاول أرسنال تعزيز تقدمه في الشوط الثاني في مقابل محاولات الفريق النروجي كسب نقطة من المباراة، غير أن النتيجة بقيت على حالها.

في المجموعة الثالثة، فشل روما الإيطالي في الثأر من خسارته ذهاباً على أرضه أمام ريال بيتيس الإسباني ليخرج بتعادل إيجابي 1-1.

ورفع بيتيس رصيده في الصدارة إلى 10 نقاط، فيما يقبع روما المتوج الموسم الماضي بلقب كونفرنس ليج في المركز الثالث مع 4 نقاط، خلف لودوغوريتس البلغاري «7 نقاط»، الذي فاز على ايتش جاي كاي هلسنكي الفنلندي متذيل الترتيب مع نقطة يتيمة.

واحتاج البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي العاصمة الإيطالية إلى فوز جديد في أوروبا لرفع رصيده إلى 107 انتصارات في جميع المسابقات القارية، ما كان سيجعله يحطم الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع مدرب مانشستر يونايتد السابق الاسكتلندي أليكس فيرجسون «106»، إلاّ نظيره التشيلياني مانويل بيليغريني مدرب بيتيس، حال دون تحقيقه هذا الإنجاز.

على ملعب «بينيتو فيامارين» في إشبيلية، أنهى بيتيس الشوط الأوّل متقدماً بهدف بعد تمريرة من رودري سانشيس إلى سيرجيو كاناليس الذي أطلق كرة صاروخية من حوالي 23 متراً بقدمه اليسرى اصطدمت بمدافع فريق الضيوف البرازيلي رودجر إيبانيس واستقرت في اسفل الزاوية لمرمى الحارس البرتغالي روي باتريشيو «34».

واعتقد روما أنه سيعود إلى غرفة تبديل الملابس بالتعادل الإيجابي، إلا أن الحكم ألغى في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع الهدف الرأسي للمهاجم أندريا بيلوتي كونه كان متسللاً.

وافتتح روما الشوط الثاني كما أنهى الأول بهدف صحيح هذه المرة من بيلوتي بعد تمريرة من البديل الغيني محمد كامارا وتدخل من حكم الفيديو المساعد «الفار» (53)، فيما فشلت تغييرات المدربين في تبديل نتيجة المباراة.

في المجموعة الثانية، حافظ رين الفرنسي على حظوظه بالتأهل إلى دور الـ16 بفوزه على دينامو كييف الأوكراني 1-صفر.

وبهذا الفوز، رفع رين رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني وهو الرصيد نفسه لفنربهتشه التركي المتصدّر بفوزه على أيك لارنكا القبرصي 2-1.

وسيلعب رين في الجولة المقبلة أمام النادي التركي، لمحاولة العبور المباشر إلى ثمن النهائي.

وفي منافسات المجموعة الخامسة، كرر ريال سوسييداد الإسباني المتصدر فوزه على شيريف تيراسبول المولدافي المنقوص 3-صفر إياباً، بعدما كان أسقطه بهدفين نظيفين ذهاباً.

وواصل سوسييداد بذلك إحراز العلامة الكاملة مع 12 نقطة من 4 انتصارات، فيما لم تهتز شباكه سوى مرة واحد في الفوز على أومونيا القبرصي 2-1.

من ناحيته، فشل شيريف تيراسبول في تكرار إنجاز الفوز خارج معقله على مواطن سوسيداد، ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر 2021، كما فشل في الفوز في مباراتين توالياً خارج ملعبه في مسابقة أوروبية للمرة الاولى في مسيرته بعد فوزه في عقر دار أومونيا نيقوسيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

وعلى ملعب أنويتا، استفاد سوسيداد من الطرد المبكر لمدافع شيريف أرمل زهوري في الدقيقة 33 لافتتاح التسجيل عبر مهاجمه النروجي ألكسندر سورلوث بعد تمريرة من المخضرم دافيد سيلفا «45+1».

وأضاف سوسيداد هدفين في الشوط الثاني عبر دييجو ريكو بعد تمريرة من روبرت نافارو «66»، ليسجل الأخير ابن الـ 20 عاماً الهدف الثالث لفريقه عقب تمريرة من البديل الياباني تاكيفوسا كوبا «81».

وخلف الفريق الإسباني، حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً قاتلاً على ضيفه أومونيا نيقوسيا 1-صفر.

وفيما كانت المباراة في طريقها إلى تعادل سلبي، أحرز البديل الاسكتلندي سكوت ماكتوميني هدفاً في الدقيقة 90+3، عندما وصلته الكرة بعد دربكة داخل منطقة الجزاء، فسددها في شباك الحارس النيجيري فرانسيس أوزوهو الذي تألق طوال المباراة.

وبهذا الانتصار، رفع «الشياطين الحمر» رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، فيما بقي النادي القبرصي أخيراً من دون أي نقطة.

وتأهل فياريال الإسباني إلى دور الـ16 من مسابقة «كونفرنس ليج»، بعد فوزه على أوستريا فيينا النمسوي بهدف أحرزه السنغالي نيكولاس جاكسون.

وعبر أيضاً وستهام الإنجليزي من المجموعة الثانية بعد فوزه 2-1 على أندرلخت البلجيكي بفضل هدفي الجزائري سعيد بن رحمة وجارود بوين.

وبالتالي يحتاج الفريق الإنكليزي إلى نقطة واحدة من آخر مباراتين ليبقى في الصدارة.

كما تأهلت أندية باشاك شهير التركي ويورجوردينس السويدي إلى دور الـ16.



