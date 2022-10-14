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مالابا سعيد بعودة «هواية التسجيل»

مالابا سعيد بعودة «هواية التسجيل»
14 أكتوبر 2022 10:30

 
فيصل النقبي (كلباء)

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استعاد بينيل مالابا مهاجم اتحاد كلباء هواية تسجيل الأهداف، بعد صيام 5 مباريات، عندما سجل الهدف الوحيد لفريقه أمام الوحدة، في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ورغم خسارة «النمور» 1-2، إلا أن الهدف سيكون دافعاً كبيراً لمالابا الذي يقضي موسمه الرابع مع الفريق.
وأبدى مالابا سعادته باستعادة حساسية التسجيل، وتعهد لجماهير «النمور« بالمزيد من الأهداف خلال المباريات المقبلة، وقال: الفريق يركز على الفوز بلقاء دبا يوم السبت المقبل ضمن الجولة السادسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، بحثاً عن الوصول إلى «النقطة التاسعة».
وسجل مالابا 32 هدفاً بقميص اتحاد كلباء خلال المواسم الثلاثة السابقة قبل أن يفتتح سجله التهديفي هذا الموسم في لقاء «العنابي».

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
الوحدة
بينيل مالابا
دبا الفجيرة
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