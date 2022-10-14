«بعيد» قريب من مجد تاريخي في يوم الأبطال البريطاني



محمد حسن (دبي)

بتأهب الجواد الإماراتي «بعيد» لشادويل، لكتابة اسمه بمداد من نور في سجل السباقات العالمية عندما يخوض آخر سباقاته مساء الغد بمضمار أسكوت العريق عبر سباق الشامبيون ستيكس «يوم الأبطال» البريطاني.

ويتطلع ابن «سي ذا ستارز» الذي يعتبر فخر إنتاج شادويل بإشراف المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لتحقيق فوزه الحادي عشر خلال مسيرة استثنائية لم يتذوق خلالها الخسارة.

مهمة «بعيد» لن تكون سهلة في هذا السباق، حيث يواجه نخبة من أفضل الخيول يبرز منها نجم جودلفين «اديار» بطل الديربي الإنجليزي وبطل الكينج جورج، الذي يعود للسباقات بعد أن حقق الفوز في آخر مشاركاته في دونكاستر في سبتمبر الماضي.

ويتصدر «بعيد» غير المهزوم في 10 سباقات، والملقب بوحش السباقات العالمية في مسافة الميل، تصنيفات لونجين العالمية، لأفضل خيل لعام 2022 بتصنيف بلغ 135 رطلاً، وتم مقارنته بالأسطورة «فرانكل»، صاحب أعلى تصنيف حصل عليه جواد في تاريخ السباقات.

ويملك «بعيد» الذي يعتبر حاليا افضل خيل في العالم على العشب مسيرة استثنائية فقد حافظ على سجله خالياً من الخسارة حيث فاز في 10 سباقات منذ انطلاقته الأولى في يونيو 2021، ولم يشارك ابن «سي ذا ستارز» في عمر السنتين لكنه فاز في 6 سباقات من الفئة الأولى شملت كوين إليزابيث ستيكس وبري دو مولين الفرنسي، ثم انتزع ألقاب لوكينج ستيكس وكوين آن ستيكس وسوسكس ستيكس.