50 يوماً على انطلاق بطولة العالم للسبارتن في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن - العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز - عن خصم بنسبة 10% على تذاكر بطولة العالم للسبارتن «أبوظبي 2022» لجميع الفئات لمدة 48 ساعة، وتأتي هذه الخطوة بمناسبة تبقي 50 يوماً على انطلاق الحدث العالمي المرتقب الذي سيقام خلال الفترة بين 2 و4 ديسمبر المقبل.

ويستضيف المسار الجديد في صحراء الوثبة بأبوظبي منافسات بطولة العالم للسبارتن، التي تجمع كوكبة من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم خلال أيام المنافسة التي تتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات.

ويتنافس المتأهلون من فعاليات سبارتن العالمية التي تجري في إطار أجندتها السنوية على لقبي بطولة العالم لفردي الرجال والسيدات يوم السبت 3 ديسمبر للفوز بجائزة قيّمة تبلغ 125 ألف دولار، كما يقام يوم السبت سباق البيست (21كم + 30 حاجزاً). بينما تنطلق بطولة العالم للفرق سوبر(10 كم + 25 حاجزاً) يوم الأحد 4 ديسمبر، حيث يمكن للجميع الالتحاق والمشاركة بفريق من ثلاثة لاعبين مؤهلين وفقا للشروط والأحكام المعتمدة من اللجنة المنظمة.

وتتوفر مجموعة من السباقات المجتمعية المناسبة للجميع من مختلف الأعمار والمستويات، كما تُقام يوم السبت بطولة أوبن بيست المفتوحة (21كم + 30 حاجزاً)، وتنطلق يوم الأحد 4 ديسمبر سباقات سوبر المفتوح وسوبر المفتوح للفرق (10 كم + 25 حاجزاً) كما تنطلق سباقات سبرينت المفتوح (5 كم + 20 حاجزاً) وكيدز المفتوح (500م-2 كم + 5-20 حاجزاً)، ما يمنح الناشئين فرصة المشاركة بمفردهم أو بصحبة الأصدقاء والعائلة.

وتأتي الشراكة بين مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن في إطار الجهود المبذولة لتشجيع عموم فئات المجتمع للحفاظ على نمط حياة صحي، فيما يهدف الخصم على التذاكر لجذب المزيد من المشاركين للفعالية العالمية المرتقبة وعشاق رياضة التحمل وتخطي الحواجز من مختلف أنحاء المنطقة.