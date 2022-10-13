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الرياضي

وزير الرياضة المصري يؤكد عمق العلاقات مع الإمارات

جانب من اللقاء
14 أكتوبر 2022 00:37

القاهرة (وام)

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أكد معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر والإمارات، بما يعكس أهمية التعاون في قطاع الشباب والرياضة وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه أمس السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك على صعيد قطاعي الشباب والرياضة.
تناول اللقاء الحديث عن الاحتفالية التي تنظمها مصر والإمارات تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، وذلك للاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، لمدة ثلاثة أيام، واستعراض مسيرة الشراكة والإنجازات التي تحققت خلال 50 عاماً في كافة المجالات.
كما تناول اللقاء استعراض ماراثون زايد الخيري، والمقرر إقامته في الربع الأخير من شهر ديسمبر المقبل، لما له من تأثيرات إيجابية على مختلف الأصعدة الرياضية والإنسانية المجتمعية.
وأكد وزير الشباب والرياضة المصري أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار التأكيد على عمق العلاقات المصرية مع دولة الإمارات، وخصوصية العلاقات الثنائية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى التفاهم والتوافق في الرؤى بين قادة البلدين، وتمنى أن تخرج الاحتفالية بمستوى رفيع يليق بعمق علاقة البلدين.

الإمارات
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الإمارات ومصر
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