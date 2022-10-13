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الرياضي

«الوكالة الوطنية للمنشطات» توزع المناصب الإدارية

«الوكالة الوطنية للمنشطات» توزع المناصب الإدارية
14 أكتوبر 2022 00:33

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات برئاسة د. مي أحمد سلطان الجابر، توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء، خلال الاجتماع الأول الذي عقد بحضور جميع الأعضاء.
وتم اعتماد تعيين رفيعه محمد سلطان العويس في منصب نائب الرئيس، وعبد الله أحمد محمد الشحي أميناً عاماً، وعبد الله محمد شهداد مديراً مالياً، حيث تم توزيع المناصب على الأعضاء بحسب خبراتهم في المجالات المختلفة، لتتاح لكل منهم فرصة دعم الوكالة بأفضل صورة بحسب الخبرات السابقة والوصول إلى الأهداف المنشودة.
رحبت د. مي الجابر بالأعضاء الجدد متمنية لهم التوفيق والنجاح، كما استعرضت مهام واختصاصات ومسؤوليات مجلس الإدارة، مؤكدة أن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لديها خطة واضحة ومدروسة لنشر الرياضة النزيهة بالدولة، كما أشادت الجابر بالدعم المادي والمعنوي الذي تلقاه الوكالة من الهيئة العامة للرياضة.

اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات
الإمارات
مكافحة المنشطات
لجنة مكافحة المنشطات
مي الجابر
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