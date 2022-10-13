علي حمد يُشارك في الاجتماع السادس لحكام آسيا

دبي (الاتحاد)

شارك علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في الاجتماع السادس للجنة الحكام الآسيوية، الذي عقد أمس الأول برئاسة دو زهاوكاي رئيس اللجنة.

وصادقت اللجنة خلال اجتماعها على عدد من القرارات الهادفة للارتقاء بمعايير الانضمام والاختيار لمقيمي ومحاضري حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي، دون الاعتماد على دورات فوتورو 3 التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأجرت لجنة الحكام تغييرات جديدة على تلك المعايير ضمن جهودها لتحسين عملية الاختيار، والتي تضمنت شرط امتلاك مقيمي ومحاضري حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي خبرة لا تقل عن 5 سنوات ضمن قائمة حكام النخبة، بدلاً من المعيار الحالي الذي يشترط امتلاك خبرة عامين، وأن يكونوا أقل من سن 65 عاماً في الأول من يناير لعام الترشيح، ويجب إتقانهم اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة، كما تضمنت المتطلبات الجديدة، أن يكونوا يعملون بفعالية كمحاضري حكام في اتحاد وطني.

وضمن جهوده لتحسين اختيار مقيمي حكام النخبة، يأخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعين الاعتبار حكام النخبة المتقاعدين، والذين يمتلكون خبرة بالنسخ السابقة من كأس العالم، وكذلك حكام النخبة المعتزلين الذين عملوا في مجال تطوير وتدريب الحكام بالاتحاد الآسيوي، وذلك بعد عملية تقييم يقوم بها الاتحاد القاري.