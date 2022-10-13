كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.. 18 هدفاً و6 نجوم في مشهد «الذهاب» بـ«الدور الأول»

معتصم عبدالله (دبي)

اختتمت، جولة ذهاب الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، إقامة 6 مباريات في غياب فريقي العين وشباب الأهلي المتأهلين مسبقاً إلى الدور ربع النهائي، في انتظار جولة «الإياب الحاسمة» والمقررة يومي 25 و26 نوفمبر المقبل.

وتباينت نتائج الفرق المتنافسة ما بين الفوز خارج القواعد في ثلاث مباريات، أهمها قطع الشارقة أكثر من نصف الطريق نحو الدور الثاني بفوزه على مضيفه بني ياس 3-0، وفوز الجزيرة على دبا 1-0، والوصل أمام مضيفه خورفكان 3-2، في المقابل حسم «أصحاب الأرض» ثلاث مباريات، بتغلب الوحدة على اتحاد كلباء 2-1، والنصر أمام ضيفه البطائح 2-0، فيما فاز الوصل على مضيفه خورفكان 3-2.

وشهدت المباريات الست في ذهاب الدور الأول، تسجيل 18 هدفاً، من بينها 17 منها من داخل منطقة الجزاء، وهدفٌ وحيدٌ من خارجها، كان بتوقيع أيلتون فيليبي لخورفكان في مرمى الوصل، وهدفان رأسيان ومثلهما من علامة الجزاء.

وتوج 6 لاعبين بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ضمن المبادرة التي تنفذها رابطة دوري المحترفين، باختيار «رجل المباراة» في كل مواجهة ضمن منافسة «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وضمت القائمة خالد باوزير لاعب وسط الشارقة في مباراة فريقه أمام مضيفه بني ياس 3-0، والروماني فلورين تاناسي لاعب الجزيرة وصاحب هدف الفوز لفريقه أمام دبا 1-0، والبرتغالي لويس ميجيل لاعب الوحدة وصاحب الهدف الثاني لفريقه أمام اتحاد كلباء 2-1.

ولم تمنع خسارة خورفكان أمام ضيفه الوصل 2-3، مهاجم «النسور» البرتغالي إيلتون فيليبي من نيل جائزة أفضل لاعب، بعدما سجل هدفي فريقه في المباراة، ونال ريان مينديز جناح «العميد» جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام البطائح 2-0، بعدما سجل الهدف الأول، وفرض محمد هلال لاعب وسط عجمان نجوميته في مباراة فريقه أمام الظفرة 3-1.