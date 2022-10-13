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الرياضي

بطولات «دي بي ورلد» صديقة للبيئة بحلول عام 2040

بطولات «دي بي ورلد» صديقة للبيئة بحلول عام 2040
14 أكتوبر 2022 00:31

دبي (الاتحاد)

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أصبحت مجموعة الجولة الأوروبية، أول جولة جولف احترافية، تعلن التزامها تجاه صفرية الانبعاثات الكربونية، بعد توقيعها على إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل المناخ، ويتطلب التعهد من جميع الموقعين الالتزام بخفض الانبعاثات المباشرة بنسبة 50% بحلول عام 2030، وتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2040، وذلك خلال الأحداث التي تتصدرها بطولات جولة دي بي وورلد.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موسم كان فيه تركيز متزايد بشكل كبير على مبادرات الاستدامة في بطولات جولة دي بي ورلد في جميع أنحاء الدولة وحول العالم، وتحديداً في بطولة جولة دي بي ورلد 2021 وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي 2022، كفعاليات ورقية مع إزالة الزجاجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من الملاعب، على أن يتم تقديم المزيد من مبادرات الاستدامة للبطولات القادمة في المنطقة.
سيكون التركيز الرئيسي على المسؤولية البيئية كجزء أساسي من مبادرة الجولف من أجل الخير، وهو التزام أطلقته الجولة الأوروبية لقيادة الجولف لتكون لعبة مستدامة بيئياً واجتماعياً، ما يضمن أن يكون للجولة تأثير إيجابي طويل المدى على المضامير والبلدان والمجتمعات التي تزورها.
قال كيث بيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجولة الأوروبية: «تعد جولة دي بي ورلد للمجموعة علامة تجارية عالمية تضم ملايين المتابعين، لذلك علينا مسؤولية واضحة وفرصة لاستخدام منصاتنا بالطريقة الصحيحة والذي يُظهر التزامنا بصفر انبعاثات كربونية، أنه من خلال مبادرة الجولف من أجل الخير، فإننا جادون بشأن المسؤولية البيئة والدور الذي يمكننا أن نقوم به».
وعبرت لينديتا شافيري ساليهو، رئيس برنامج الأمم المتحدة الرياضي للعمل المناخي، عن دعمهما، قائلة: «إن إطار العمل الرياضي من أجل المناخ يدور حول دفع الرياضة إلى صافي انبعاثان صفرية في موعد لا يتجاوز عام 2040، بما يتماشى مع الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة. إنها ليست مهمة صغيرة أو سهلة، ولكن لحماية مستقبل الرياضة، يجب علينا جميعاً أن نتعاون ونبذل جهوداً للفوز بالسباق ضد تغير المناخ».

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