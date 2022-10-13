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الرياضي

صدارة «الصقور» في اختبار «الذئاب» بدوري «الأولى»

الإمارات يستقبل الفجيرة وعينه على الصدارة (الاتحاد)
14 أكتوبر 2022 00:39

معتصم عبدالله (دبي)

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تنطلق الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى بإقامة مباراتين اليوم، حيث يستضيف الإمارات «المتصدر» ضيفه الفجيرة «الثالث عشر»، فيما يحل الجزيرة الحمراء «الثالث» ضيفاً على سيتي «الرابع عشر»، ويلتقي مساء السبت الرمس والحمرية، العروبة وبينونة، فرسان هسبانيا والتعاون، وتختتم الجولة الأحد بمباريات حتا ودبا الحصن، الذيد ومصفوت، العربي ومسافي، فيما يغيب جلف أف سي بداعي الراحة.
وتتركز الأنظار في انطلاقة الجولة السادسة، على مواجهة «الصقور» أمام ضيفه «الذئاب»، حيث يطمح «أصحاب الأرض» إلى التمسك بالصدارة وتحقيق الفوز الرابع في مشوار الفريق للوصول إلى النقطة 13، أمام الفجيرة المتعثر بالخسارة في الجولة الماضية أمام ضيفه حتا 1-2، وهي الثانية في سجل «الذئاب» في الموسم الحالي ليتراجع إلى المركز الـ 13 برصيد 5 نقاط.
وفي المباراة الثانية، يتطلع الجزيرة الحمراء صاحب المركز الثالث والعائد إلى سكة الانتصارات، بفوزه على فرسان هسبانيا 4-0 في الجولة الماضية، إلى التمسك بآمال المنافسة على الصدارة في مواجهة ضيفه سيتي صاحب المركز 14 برصيد 5 نقاط، والذي يأمل بدوره استعادة ذاكرة الفوز الغائبة في الجولات الثلاث الماضية منذ انتصاره الوحيد على جلف أف سي 1-0 في الجولة الثانية.

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