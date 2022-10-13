بالهول الفلاسي: الإمارات نموذج ملهم في تمكين أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن الإمارات نموذج ملهم في دعم وتمكين «أصحاب الهمم» الذين يمضون بدعم «القيادة الرشيدة» نحو آفاق التميز والنجاح.

وقال معاليه: نستلهم من «أصحاب الهمم» عزيمة الإرادة والقدرة على صنع المستحيل ونفخر بإنجازاتهم في مسيرة التنمية. وأشاد معاليه بجهود رؤساء اللجان البارالمبية القارية في نشر وتطوير رياضة «أصحاب الهمم»، وإطلاق المبادرات الرياضية والإنسانية من أجل تحقيق الاستراتيجيات الموضوعة.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه بمقر الوزارة بأبوظبي مع رؤساء اللجان البارالمبية القارية بأميركا وأوربا وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، حيث أطلع ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، معاليه على خطط وبرامج اللجان القارية في تطوير الحركة البارالمبية، والدور الذي تلعبه البارالمبية الآسيوية والمشاريع والمبادرات الآسيوية لتمكين أصحاب الهمم، من ممارسة حياتهم بصورة مستقلة من خلال تهيئة المرافق لتكون صديقة ومؤهلة في آسيا والمجتمع.

ووجه العصيمي نيابة عن رؤساء القارات الشكر إلى معالي أحمد بالهول الفلاسي، على دعم ومتابعة البرامج والمشاريع التي تحقق التمكين والدمج الكامل في المجتمع.

ووصف رؤساء القارات الإمارات بأنها مركز إشعاع لأصحاب الهمم، مثمنين دورها الريادي والقيادي في دعم وتمكين أصحاب الهمم، خاصة أنها من الدول السباقة التي أسهمت في النجاحات غير المسبوقة على صعيد استضافة البطولات العالمية وغيرها.