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الرياضي

يونس: أحلم بالمشاركة في مستر أولمبياد

يونس: أحلم بالمشاركة في مستر أولمبياد
14 أكتوبر 2022 00:35

دبي (الاتحاد)

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حظي البطل الإماراتي يونس موسى بطل العالم في بناء الأجسام، باستقبال حافل عند عودته إلى دبي قادماً من نيوزيلندا، في أعقاب مشاركته المهمة، وهو يحمل ثلاثة إنجازات كبيرة ومهمة في مسيرته كبطل وفي تاريخ دولة الإمارات في مجال بناء الأجسام بشكل عام، وضمن إنجازات فريق الماجد تيم لبناء الأجسام للمحترفين والهواة بشكل خاص. كان في مقدمة مستقبلي البطل يونس موسى، محمد عبدالعزيز الماجد، رئيس ومؤسس فريق الماجد تيم لبناء الأجسام، والطاقم الإداري والفني للفريق، بجانب البطل الإماراتي المحترف المخضرم إبراهيم الهاشمي.

بناء الأجسام
الإمارات
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