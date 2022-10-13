نجاح رياضي كبير في زمن «الميتافيرس»

رضا سليم (دبي)

تحول معرض جيتكس بمركز دبي التجاري العالمي إلى منصة كبيرة للعالم الافتراضي، وكشف عن تقنيات عالية تم عرضها من مختلف الشركات العالمية، وجذبت الجمهور، خاصة تقنية العالم الافتراضي «ميتافيرس» التي تشغل العالم وتنقله إلى زمن جديد من التحديات الرقمية.

وحظيت الرياضة بحضور كبير في المعرض عبر العروض الكثيرة التي تتصدر المشهد في عدد من الأجنحة، والتي قدم بعضها تجارب مثيرة للتقنيات العالية في مجال الرياضة، فيما منح البعض الآخر الجمهور الفرصة لتجربة هذه التقنيات، سواء فيما يتعلق بالرياضات الإلكترونية والتي يطلق عليها رياضات المستقبل، أو رياضات المغامرات وسباقات السرعة.

ويوجد ملعب للبادل تنس بتقنية العالم الافتراضي، يشهد مواجهة لاعب افتراضي يقف أمامك على الشاشة، ليكون المتسابق مطالباً بلعب الكرة فوق ارتفاع الشبكة، وهو ما جذب الجمهور من أجل اللعب وخوض تجربة مبهرة داخل المعرض، وهو ما انطبق على ملعب الجولف وتعليم الجمهور بطريقة اللعب أمام الشاشة الكبيرة من خلال وجود مدرب محترف.

ولا يتوقف الحديث عن تقنية الميتافيرس التي خطفت الأنظار داخل المعرض، وهو ما يظهر في أجنحة الجهات الحكومية التي تبث فيديوهات على الشاشات وعليها عبارة «الميتافيرس»، ورغم أن هذه الجهات لم تتطرق إلى التقنيات التي تحتاجها الملاعب، إلا أنها بدأت الطريق نحو المشوار الطويل، خاصة الجهات المعنية.

ويمثل «ميتافيرس» العالم البديل الذي يمكن الوصول إليه عبر نظارات الواقعين الافتراضي أو المعزز «AR أو VR»، وتسمح التقنية للجماهير في منازلها بالاستمتاع بتجربة الحضور في الملاعب عبر تقنيات الواقع الافتراضي، ومن خلال ارتداء نظارات خاصة أمام شاشة التلفاز سيشعرون وكأنهم داخل الملعب الحقيقي، إلا أنها تحتاج إلى تجهيز الملاعب بهذه التقنية.

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قد شرع في تحويل ملعب الاتحاد ليكون أول ملعب كرة قدم في عالم ميتافيرس، مستعيناً بمساعدة متخصصين في الواقع الافتراضي وإبرام شراكة مدتها 3 سنوات مع شركة «سوني»، لبناء أول ملعب كرة قدم افتراضي، وبدأ فريق من المتخصصين بالفعل برسم خريطة للملعب رقمياً، وتطوير نسخة واقع افتراضي منه.

وينتظر في المستقبل القريب أن تتحول هذه التقنية إلى مصدر دخل للأندية وعائد مهم، خاصة أن الأندية ستقوم ببيع تذاكر لمشاهدة المباريات من المنزل عبر العالم الافتراضي.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قد أطلق «استراتيجية دبي للميتافيرس» الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي، ضمن أفضل 10 مُدن في الاقتصادات الرائدة في مجال «ميتافيرس»، وجعلها مركزاً رئيساً لمجتمع «ميتافيرس» العالمي، ومضاعفة عدد الشركات المتخصصة في مجال سلاسل الكتل «بلوك تشين» 5 أضعاف، قياساً بالعدد الحالي، وتعزيز النجاح الذي حققته دبي، باستقطاب 1000 شركة تعمل في مجال «بلوك تشين» و«الميتافيرس»، ودعم 40 ألف وظيفة افتراضية، تسهم في الازدهار الاقتصادي في دبي، بحلول عام 2030.

ومن المؤكد أن الرياضة ستكون جزءاً من هذه المنظومة التي تجتاح العالم بسرعة كبيرة ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق «ميتافيرس» 800 مليار دولار، بحلول عام 2024.