العربي والأفريقي الوحيد.. صلاح يزين قائمة «يويفا» المثالية

برلين (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبرز اسم النجم الدولي المصري محمد صلاح في القائمة التي أعلن عنها يويفا، وذلك بعد تألقه مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال فوزه الكاسح 7/ 1 على مضيفه جلاسكو رينجرز الأسكتلندي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأحرز صلاح 3 أهداف «هاتريك» في غضون 6 دقائق و12 ثانية، ليصبح صاحب أسرع ثلاثية في تاريخ دوري الأبطال، محطماً الرقم السابق الذي كان مسجلاً باسم الفرنسي بافيتيمبي جوميس، الذي أحرز ثلاثية خلال 8 دقائق في فوز فريقه السابق أولمبيك ليون الفرنسي 7/ 1 على دينامو زغرب الكرواتي في نسخة المسابقة عام.2011 ويعد محمد صلاح، الذي رفع رصيده إلى 5 أهداف في البطولة هذا الموسم ليتقاسم صدارة هدافي المسابقة القارية هذا الموسم مع النرويجي إيرلينج هالاند والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني على الترتيب، اللاعب العربي والأفريقي الوحيد الذي انضم للقائمة التي أعلن عنها يويفا على موقعه الألكتروني الرسمي.

وجاءت القائمة المثالية للجولة الرابعة في دوري الأبطال على النحو التالي: حراسة المرمى: ديوجو كوستا «بورتو».

خط الدفاع: تانجي نيانزو «إشبيلية»، أنطونيو روديجر «ريال مدريد»، بيير كورنود وعمر أتزيلي «مكابي حيفا».

خط الوسط: جالينو «بورتو»، ليون جوريتسكا «بايرن ميونيخ»، هيونج مين سون «توتنهام».

خط الهجوم: ديوجو جوتا وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح «ليفربول».