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ليفاندوفسكي يرشح بنزيمة للفوز بالكرة الذهبية.. بشرط

ليفاندوفسكي يرشح بنزيمة للفوز بالكرة الذهبية.. بشرط
13 أكتوبر 2022 21:26

برشلونة (أ ف ب)
مازح المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي عالم الكرة المستديرة، بقوله: إن نظيره الفرنسي كريم بنزيمة سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، في حال لم تُلغ مجدداً.
وكان مهاجم برشلونة الحالي المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة الفردية المرموقة، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم في العام 2020، عندما كان يدافع عن ألوان بايرن ميونيخ الألماني، لكن الحفل ألغي للمرة الأولى منذ إنشاء الجائزة في العام 1956 بسبب جائحة فيروس كورونا.
ونال ليفاندوفسكي جائزة ترضية إذ حصل على «مهاجم العام» في حفل 2021، في حين فاز الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته.
قال ليفاندوفسكي لقناة موفيستار الخميس: بنزيمة ربما يكون أحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.
وأضاف: إذا لم يلغوا الجائزة، فمن المحتمل أنه سيفوز بهذه الكرة الذهبية.
وبالفعل، يتقدم مهاجم منتخب «الديوك» وريال مدريد الإسباني، على جميع منافسيه في سباق الفوز بالجائزة التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» في حفل الاثنين المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما ساهم بفوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، وتوج هدافاً في المسابقتين.
وفاز بايرن ميونيخ بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020، بفضل تألق ليفاندوفسكي صاحب 15 هدفاً في المسابقة القارية الأم العريقة في طريقه للفوز في المباراة النهائية على سان جيرمان 1-صفر.
وكان ميسي صرّح خلال حفل 2021: أردت أن أقول لروبرت (ليفاندوفسكي) إنه لشرف كبير أن أواجهه، مضيفاً: لقد استحق الفوز بها العام الماضي.

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