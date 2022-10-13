19 نزالاً في بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين



أبوظبي (وام)

تنطلق يوم غد فعاليات النسخة الثانية من بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين في صالة «جو جيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والتي ينظمها اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وتبدأ المنافسات في الساعة الرابعة مساء، بمشاركة 32 لاعباً مواطناً، و6 لاعبات مواطنات، حيث يخوضون 19 نزالاً في فئات عدة طبقاً للأوزان والمراحل السنية.

وتحظى هذه النسخة باهتمام بالغ بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى أخيراً في صالة «الاتحاد آرينا» بحلبة مرسى ياس. وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت أنه تم ربط تلك النسخة بأسبوع أبوظبي للتحدي الذي سيشهد الكثير من الفعاليات الاستثنائية ونزالات «يو إف سي 280» الكبرى التي ينتظرها العالم بأسره، خاصة نزال اوليفيرا ضد ماخاتشيف، على أن تكون بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين تدشيناً لفعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي.

كما أوضحت اللجنة أنه من المنتظر أن تشهد البطولة حضوراً رفيع المستوى من المسؤولين والنجوم والأساطير في الفنون القتالية المختلطة والرياضات القتالية بشكل عام.

وتجرى في الثانية من بعد الظهر إجراءات الوزن للمشاركين والمشاركات في البطولة قبل ساعتين على انطلاق المنافسات. وفي النزالات، يلتقي سعيد الحوسني مع منصور السيد، وزايد الحمادي مع حمدان النجار، وأحمد النقبي مع حمد الأميري، وهزاع الجلاف مع عبد الله الخوري، وفهد الحمادي مع راشد زهي، والعقيلي الزعابي مع خالد خميس، وعبد الله الزعابي مع يوسف اليعربي، وأحمد الكتبي مع سلطان الوحشي، وهزاع الحوسني مع علي اليعربي.

كما يلتقي فيصل محمد مع عبد الله التميمي، وخليفة المنصوري مع راشد آل علي، وراشد الظاهري مع حارب الحمادي، وزايد الشبيصي مع عبيد الكعبي، وسعيد النعيمي مع عدنان الزرعوني، وعيسى الطنيجي مع علي محمد، وأحمد المنصوري مع راشد آل ثاني. وعلى مستوى اللاعبات، تلتقي أسماء الصبيحي مع حنان الزيودي، وشما الكتبي مع جواهر المازمي، ومريم العليلي مع غلا الحمادي.

وقال مبارك المنهالي، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة، نائب المدير العام بالاتحاد الآسيوي للعبة، إن النسخة الثانية من البطولة تأتي في إطار جهود اتحاد الإمارات لنشر اللعبة على مستوى الدولة، واكتشاف أعداد الممارسين الفعليين في جميع المراحل السنية، وكذلك المواهب الصاعدة، وتشجيعها على الاستمرار في تطوير مستوياتها.

وأوضح أن هذه البطولة، والكثير من جهود اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة في الإمارات، تهدف لتسريع الخطى في تطبيق استراتيجيات التطوير الخاصة بنشر الرياضة، واكتشاف وصقل المواهب، وصناعة الأبطال، وتقديم الإمارات مركزاً دولياً مهماً للفنون القتالية المختلطة، بالاستفادة من تجربة الدولة في رياضة الجو جيتسو.